Gestion du code source
Contrôle de version pour les humains et les agents
Livrez plus rapidement des modifications fiables avec la gestion du code source de nouvelle génération.
Contrôle de version conçu pour la livraison agentique
Des workflows basés sur Git orchestrés intelligemment. Les équipes et les agents collaborent sur une seule plateforme qui allie rapidité, contrôle et piste d'audit complète.
Déployez des environnements de développement à distance sécurisés où les développeurs et les agents travaillent à partir du même contexte de dépôt sans les contraintes de configuration locale.
Les agents effectuent des merges 24 heures sur 24, votre dépôt suit le rythme
Contrôle de version de nouvelle génération pour Git à l'échelle des machines. Conçu pour les modifications au rythme des agents, sur la même plateforme que la gestion du code source (SCM) d'aujourd'hui.
Commencez par une SCM éprouvée : les merge requests, les revues et les politiques régissent déjà les humains et les agents. Le contrôle de version de nouvelle génération étend cette base pour augmenter le débit des agents.
Conservez une seule plateforme pour tous les modes : les tâches manuelles, assistées par les agents et autonomes partagent le même modèle de données et les mêmes limites de sécurité.
Adaptez les dépôts au rythme de livraison des agents : les merges à l'échelle des machines nécessitent des pipelines et des normes qui préservent le fonctionnement de la branche principale en cas de pic d'activité des agents.
Gouvernez les modifications initiées par les agents : les propriétaires du code, les règles d'approbation et les scans de sécurité s'appliquent de la même manière aux merge requests des agents et des humains.
Une seule plateforme, du commit à l'environnement de production
Connectez le contrôle de version à l'ensemble du cycle de développement logiciel sur un seul magasin de données afin que les merges au rythme des agents ne créent pas d'autres chaînes d'outils.
Dépôt basé sur Git : aidez les équipes et les agents à travailler à partir d'une copie locale pour accélérer la gestion de branches et le développement parallèle.
Gestion de branches à grande échelle : créez des branches et effectuez des merges sans vous bloquer les uns les autres afin de réduire les délais entre l'idée et la livraison même lorsque les agents multiplient les commits.
Métriques DORA : accélérez le cycle de vie DevOps et aidez les équipes de développement à se concentrer sur des tâches à fort impact.
Gestion de la chaîne de valeur : visualisez votre axe de travail DevSecOps de bout en bout, identifiez et ciblez les inefficacités et prenez des mesures qui génèrent plus de valeur.
Sécurisez chaque modification avant le merge
Établissez une base de gouvernance du contrôle de version afin de protéger le code, les secrets et les données utilisateur pour les contributeurs, humains comme agents.
Merge requests : suivez, révisez et approuvez les modifications apportées au code et définissez les approbations requises pour les merge requests afin de mieux contrôler qui peut effectuer un push et fusionner le code.
Contrôles d'accès et garde-fous de sécurité : adaptez les niveaux d'autorisation (granulaires ou enchaînés) depuis l'interface utilisateur ou dans le code.
Pipelines de conformité : veillez à ce que les politiques importantes soient appliquées, qu'il s'agisse de contrôles réglementaires standard ou de votre propre framework de politiques.
Événements d'audit : accédez à un historique complet des événements audités, y compris pour les types d'actions les plus pertinents et sensibles.
Détection des secrets : empêchez les fuites de secrets avec la prise en charge de la détection des secrets en pré-réception et l'analyse intégrée des secrets après commit.
Aidez les développeurs et les agents à garder le rythme
Simplifiez la communication, les contributions et la collaboration efficace des équipes et des parties prenantes.
Workflow de revue de code : automatisez, suivez et générez des rapports sur les revues de code, et identifiez les améliorations à apporter au workflow grâce à l'analyse des revues de code.
Web IDE : contribuez facilement depuis votre navigateur avec tout ce dont vous avez besoin en utilisant un environnement de développement intégré (IDE) complet.
Merge trains : veillez au bon fonctionnement de votre branche principale et garantissez une collaboration efficace entre les équipes.
Workflows de développement à distance : créez des environnements cohérents et à la demande, préconfigurés avec les dernières bibliothèques et dépendances stables pour faciliter l'intégration, le lancement de projets, la contribution et la sécurité.
Nous avons choisi GitLab pour repenser et améliorer notre processus rapide de développement et de compilation de logiciels, sans compromettre la sécurité. C'est ainsi que nous mettons en œuvre notre activité de développement logiciel Agile.
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