Gestion du code source

Le contrôle de version dans GitLab aide votre équipe de développement à collaborer et à maximiser la productivité, en accélérant la livraison et en augmentant la visibilité. Avec son dépôt basé sur Git, GitLab permet des révisions de code claires, un contrôle de la version des ressources, des boucles de commentaires et de puissants schémas de branches pour aider vos développeurs à résoudre les problèmes et à créer de la valeur.