Qu’est-ce que DevSecOps ?

Si vous avez lu le livre à l’origine du mouvement DevOps, The Phoenix Project, vous comprenez l’importance de l’automatisation, de la cohérence, des métriques et de la collaboration. Pour DevSecOps, ces techniques sont essentiellement appliquées pour équiper l’usine logicielle tout en intégrant des capacités de sécurité en cours de route plutôt que dans un processus séparé et cloisonné. Les développeurs et les équipes de sécurité peuvent trouver des vulnérabilités, mais les développeurs sont généralement tenus de corriger ces failles. Il est donc logique de leur donner les moyens de trouver et de corriger les vulnérabilités pendant qu’ils travaillent encore sur le code. Les scans ne suffisent pas. Les résultats doivent être transmis aux bonnes personnes, au bon moment et dans le bon contexte, afin de permettre une action rapide. Les exigences fondamentales DevSecOps comprennent l’automatisation et la collaboration, ainsi que les garde-fous et la visibilité.

Automatisation

L’enquête 2022 DevSecOps Survey de GitLab a révélé qu’une majorité d’équipes DevOps effectuent régulièrement des tests statiques de sécurité des applications (SAST), des tests dynamiques de sécurité des applications (DAST) ou d’autres analyses de sécurité, mais que moins d’un tiers des développeurs intègrent effectivement ces résultats dans leur workflow. Une majorité de professionnels de la sécurité déclarent que leurs équipes DevOps procèdent à des contrôles en amont, et 47 % des équipes déclarent automatiser complètement les tests.

Collaboration

Une source unique de vérité qui signale les vulnérabilités et les mesures correctives apporte la transparence nécessaire à l’équipe de développement et à l’équipe de sécurité. Elle peut rationaliser les cycles, améliorer l’expérience des développeurs, éliminer les frictions et supprimer les traductions inutiles entre les outils.

Garde-fous des stratégies

Chaque entreprise a un appétit différent pour le risque. Vos stratégies de sécurité reflètent le vôtre, tandis que les exigences réglementaires auxquelles vous devez adhérer influencent également les stratégies que vous devez appliquer. Associés à l’automatisation, les garde-fous peuvent garantir une application cohérente de vos stratégies de sécurité et de conformité.

Visibilité

Une plateforme DevSecOps de bout en bout peut donner aux auditeurs une vision claire de qui a changé quoi, où, quand et pourquoi du début à la fin du cycle de vie logiciel. L’utilisation d’une source unique de vérité peut également garantir une visibilité plus rapide des risques liés aux applications.