GitLabのAI支援コードの提案

GitLab Duoコード提案

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コーディングを加速

コード提案は、コードブロックの予測補完、関数ロジックの定義、テスト生成、正規表現パターンなどの共通コードの提案により、開発フローを途切れさせません。すべて、普段お使いの開発環境でそのまま利用できます。

  • translate.py
  • get_unique_int.go
  • numbersArray.js
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languages = {
    'en': {
     'hello': 'Hello',
     'goodbye': 'Goodbye'
   },
   'es': {
     'hello': 'Hola',
     'goodbye': 'Adiós'
   }
 }
コード提案

プライバシー最優先のAI

コード提案は、プライバシーを最優先に構築されています。GitLabに保存されているお客様の非公開コードは、トレーニングデータとして使用されません。コード提案を使用する際のデータ使用方法について詳しくはこちらをご覧ください。

必要な言語をサポート

ワークフローに合わせたAI搭載のコード提案をご利用できます。現在14以上の言語で利用可能: C++、C#、Go、Google SQL、Java、JavaScript、Kotlin、PHP、Python、Ruby、Rust、Scala、Swift、TypeScript

お好みのIDEでそのまま利用

人気のIDEマーケットプレイスでGitLab拡張機能をご利用いただけます。対応IDE：GitLab Web IDE、VS Code、Visual Studio、JetbrainsベースのIDE、NeoVIM。コード提案のIDE対応について詳細をご覧ください。

  • translate.py
  • get_unique_int.go
  • numbersArray.js
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languages = {
    'en': {
     'hello': 'Hello',
     'goodbye': 'Goodbye'
   },
   'es': {
     'hello': 'Hola',
     'goodbye': 'Adiós'
   }
 }
コード提案

Self-Managedインスタンスでも利用可能

コード提案機能は、GitLab.comへの安全な接続により、Self-ManagedのGitLabインスタンスでもご利用いただけます。詳細はこちらをご覧ください。

  • translate.py
  • get_unique_int.go
  • numbersArray.js
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languages = {
    'en': {
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     'goodbye': 'Goodbye'
   },
   'es': {
     'hello': 'Hola',
     'goodbye': 'Adiós'
   }
 }
コード提案

コード提案の実際の動作

こちらのインタラクティブなデモで、コード提案を使ってExpressサーバーを作成する方法をご覧いただけます。

AIペアプログラマーの今後の進化

提案品質の向上

プロンプトエンジニアリングの刷新、インテリジェントモデルルーティング、推論ウィンドウでの拡張コンテキストにより、提案品質を継続的に改善しています。進捗状況をフォローし、アイデアを提案することもできます

AI搭載コード提案の新機能

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