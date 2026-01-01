GitLabのAI支援コードの提案

GitLab Duoコード提案
- スムーズな作業を 継続サポート
- お好みのIDEで そのまま利用
- 必要な言語で 思い通りのコーディング
コーディングを加速
コード提案は、コードブロックの予測補完、関数ロジックの定義、テスト生成、正規表現パターンなどの共通コードの提案により、開発フローを途切れさせません。すべて、普段お使いの開発環境でそのまま利用できます。
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プライバシー最優先のAI
コード提案は、プライバシーを最優先に構築されています。GitLabに保存されているお客様の非公開コードは、トレーニングデータとして使用されません。コード提案を使用する際のデータ使用方法について詳しくはこちらをご覧ください。
必要な言語をサポート
ワークフローに合わせたAI搭載のコード提案をご利用できます。現在14以上の言語で利用可能: C++、C#、Go、Google SQL、Java、JavaScript、Kotlin、PHP、Python、Ruby、Rust、Scala、Swift、TypeScript
お好みのIDEでそのまま利用
人気のIDEマーケットプレイスでGitLab拡張機能をご利用いただけます。対応IDE：GitLab Web IDE、VS Code、Visual Studio、JetbrainsベースのIDE、NeoVIM。コード提案のIDE対応について詳細をご覧ください。
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Self-Managedインスタンスでも利用可能
コード提案機能は、GitLab.comへの安全な接続により、Self-ManagedのGitLabインスタンスでもご利用いただけます。詳細はこちらをご覧ください。
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コード提案の実際の動作
こちらのインタラクティブなデモで、コード提案を使ってExpressサーバーを作成する方法をご覧いただけます。
AIペアプログラマーの今後の進化
提案品質の向上
プロンプトエンジニアリングの刷新、インテリジェントモデルルーティング、推論ウィンドウでの拡張コンテキストにより、提案品質を継続的に改善しています。進捗状況をフォローし、アイデアを提案することもできます。
今すぐ開発をスピードアップ
今すぐ開発をスピードアップ
DevSecOpsに特化したインテリジェントオーケストレーションプラットフォームで実現できることをご確認ください。