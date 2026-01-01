変更の影響
このサービスを変更すると何が壊れるのか?
影響範囲をすべて可視化: 組織内のすべてのリポジトリにまたがる、すべての直接呼び出し元、ダウンストリームの依存関係、パイプライン、オーナーを、1回のツール呼び出しで取得します。
AIエージェントのための
コンテキストレイヤー
GitLab Orbit
AIエージェントのためのコンテキストレイヤー
1つのグラフ。すべてのエージェントへ。
よりスマートなエージェント。より迅速な解決。スケールを前提とした設計。
Duo Agent Platformと外部のエージェントは断片ではなく関係性に基づいて推論するため、不完全な答えを返すのではなく、イシューそのものを解決します。
グラフへの1回のクエリが、エージェントやエンジニアが今日行っている数十回のAPIコール、認証の引き継ぎ、手動調査を置き換えます。これまでチーム横断の調整に数時間かかっていた作業が、数秒で完了します。
エージェントは数十回のやり取りではなく1回のクエリで必要なコンテキストを取得できます。取得のオーバーヘッドが減り、応答はよりコンパクトになり、どんな規模でも無駄なサイクルがゼロになります。
複雑な問いに答えるための深いコンテキスト
これらの問いに答えるには、これまでリポジトリを手作業で何時間も掘り下げる必要がありました。Orbitなら、答えをより速く得られます。
変更の影響
影響範囲をすべて可視化: 組織内のすべてのリポジトリにまたがる、すべての直接呼び出し元、ダウンストリームの依存関係、パイプライン、オーナーを、1回のツール呼び出しで取得します。
組織インテリジェンス
組織規模でのリポジトリ横断的な依存関係マッピング。どのサービスがどのサービスを呼び出しているか、どのリポジトリがインフラストラクチャを共有しているか、どのチームが何を所有しているかを把握できます。
パイプラインの健全性
このグラフは数千のプロジェクトにまたがる連鎖を含みます。必要なセキュリティスキャンを実行していないチーム、まだ非推奨のテンプレートを使っているチーム、Golden Pipelineから外れているチームを見つけ出せます。
ディザスターリカバリー
インフラ移行の前に、サービスの依存関係グラフを完全に生成します。何が何に影響するのかを正確に把握できるため、切り替え時に予期せぬ事態が発生しません。
オンボーディング
新しいエンジニアは、組織全体の問い合わせ可能なマップを即座に手に入れられます。誰が何を所有し、サービスがどのようにつながっており、何を安全に変更できるかを把握できるのです。オンボーディングは数週間ではなく数日で完了します。
脆弱性のトレース
脆弱な関数、ライブラリ、パターンをすべてのリポジトリとネームスペースにわたってトレースします。オーナーを含む影響範囲の全リストを数秒で取得できます。
セキュリティ
1回のクエリでシステム全体にわたって脆弱性をトレースします。明確な影響範囲と、対応すべきオーナーの優先順位付きリストを得られます。
DevOps
プッシュする前にシステムのライブグラフをクエリします。隠れた依存関係やパイプラインの問題を、CI/CDを壊す前に早期に発見できます。
プラットフォームエンジニアリング
移行エージェントに、システムが実際にどのように動作しているかの最新のビューを提供します。これにより、影響範囲を見極め、変更を安全に順序付けできます。
AIクエリのオーバーヘッドを削減
グラフがなければ、すべてのAIクエリにはエンタープライズ規模で雪だるま式に増えるオーバーヘッドが伴います。APIの氾濫、ホップごとの認証、無関係なコードで埋め尽くされたコンテキストウィンドウです。
Orbitなしの場合
クエリごとにN回のAPIコール: リポジトリごとに1回、ファイルタイプごとに1回、サービスごとに1回。ホップごとにレイテンシーとエラー発生面が増加します。
ホップごとの認証: Model Context Protocolの認証、リポジトリの認証、サービスの認証。それぞれが往復のレイテンシーを増やします。
コンテキストウィンドウの肥大化: 1つの関係性を見つけるために、数千行もの無関係なコードが読み込まれます。
構造に対するLLM推論: モデルが欠落したエッジを推測します。エラーはホップごとに累積し、回答は真実から外れていきます。
Orbitありの場合
1回のコール、1回のquery_graph: 1つのMCPツールで、深さに関係なくすべてのデータが1つの構造化された応答にまとまります。
グラフレベルの認証: ネームスペースにスコープされた1つのトークン。サービスごとのオーバーヘッドはゼロ。認証の氾濫もありません。
必要なノードとエッジだけ: Orbitはリクエストされたものだけを返します。コンテキストの無駄も、無関係なファイルもありません。
推論ではなくインデックス化された事実: トラバーサルは事前にインデックス化された実際のエッジをたどります。同じクエリは毎回同じ回答を返します。
すでにお使いのエージェントと連携
Orbitは、GitLab Duo Agent Platformと、Claude CodeやCodexなどお気に入りの外部エージェントを、オープンなModel Context Protocol (MCP)を介してネイティブにサポートします。
ネイティブ・ゼロレート
エージェントはOrbitをツールとしてクエリし、コード、ワークアイテム、パイプライン、デプロイにまたがるシステム全体のビューを取得します。Duo Agent PlatformのエージェントからOrbitへの呼び出しは課金されません。
Model Context Protocol
2つのMCPツールがグラフへの完全なアクセスを提供します: query_graphとget_graph_schema。数秒で接続でき、GitLab Creditsで課金されます。
REST・CLI
/api/v4/orbit/queryでの完全なREST APIと、直接の統合や独自ツール構築のためのglab orbit query CLIを利用できます。
左右の矢印キーを使用して引用を移動できます。タッチデバイスではスワイプしてください。ホバーまたはフォーカス時に自動再生は一時停止します。
引用 1 / 1
「Orbitが私たちにもたらしてくれたのは、ずっと追い求めてきたものでした。 目の前のdiffだけでなく、私たちのコードベースを本当に理解するAIコードレビュアーを 支える知識グラフです。実際のマージリクエストでRAGや他のいくつかのアプローチと 比較してテストしましたが、差は明らかでした。コメントの配置が的確になり、 実際に何が変更されたかの要約も格段に良くなりました。」
GitLab Orbitが、散在するソフトウェアライフサイクルデータを、ソフトウェアチームとそのエージェントが信頼できる、継続的に更新されるコンテキストグラフへとどのように変えるかをご覧ください。
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