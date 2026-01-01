これらの問いに答えるには、これまでリポジトリを手作業で何時間も掘り下げる必要がありました。Orbitなら、答えをより速く得られます。

変更の影響 このサービスを変更すると何が壊れるのか? 影響範囲をすべて可視化: 組織内のすべてのリポジトリにまたがる、すべての直接呼び出し元、ダウンストリームの依存関係、パイプライン、オーナーを、1回のツール呼び出しで取得します。

組織インテリジェンス 私たちのサービスはどのように相互に依存しているのか? 組織規模でのリポジトリ横断的な依存関係マッピング。どのサービスがどのサービスを呼び出しているか、どのリポジトリがインフラストラクチャを共有しているか、どのチームが何を所有しているかを把握できます。

パイプラインの健全性 私たちのセキュリティパイプライン標準から外れているチームはどこか? このグラフは数千のプロジェクトにまたがる連鎖を含みます。必要なセキュリティスキャンを実行していないチーム、まだ非推奨のテンプレートを使っているチーム、Golden Pipelineから外れているチームを見つけ出せます。

ディザスターリカバリー このサービスを移行したら何が壊れるのか? インフラ移行の前に、サービスの依存関係グラフを完全に生成します。何が何に影響するのかを正確に把握できるため、切り替え時に予期せぬ事態が発生しません。

オンボーディング このコードベースを1日で理解できるよう手伝ってほしい。 新しいエンジニアは、組織全体の問い合わせ可能なマップを即座に手に入れられます。誰が何を所有し、サービスがどのようにつながっており、何を安全に変更できるかを把握できるのです。オンボーディングは数週間ではなく数日で完了します。