バリューストリーム管理

The Future of DevOps Toolchains Will Involve Maximizing Flow in IT Value Streamsで、Gartnerは「DevOpsツールチェーンの選択と展開を担当するインフラストラクチャおよび運用のリーダーは、複雑なツールチェーンの管理費を削減するDevOpsバリューストリーム配信プラットフォームを活用してビジネス能力を推進する必要がある」と勧告しています。 [1]単一アプリケーションとして全体のDevOpsプラットフォーム を提供することにより、GitLabは「ツールチェーン税」なしでライフサイクル全体にわたってエンドツーエンドの可視性を提供するのに適しています。 作業が行われる場所として、GitLabは可視化とアクションを統合させることで、ユーザーがコンテキストを失わずにいつでも学習から実行に移ることができます。

