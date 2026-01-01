GitLabについて

インテリジェントオーケストレーションプラットフォームの舞台裏

当社の事業

当社は、GitLabを提供しています。GitLabは、チームとAIエージェントが連携しながら、安全なソフトウェアをより速く届けるためのインテリジェントオーケストレーションプラットフォームです。

GitLabは2011年、あるプログラマーチームの共同作業を助けるオープンソースプロジェクトとして誕生しました。それから十数年、今では世界中の数百万人が、セキュリティとコンプライアンスを確保しながら、効率よくソフトウェアを開発するために活用するプラットフォームへと成長しています。

リモートワーク、オープンソース、DevSecOps、そして継続的な改善。これらは創業以来、当社が大切にしてきた価値観です。当社はGitLabコミュニティと力を合わせ、チームとAIエージェントが優れたコードをより速く届けられるよう、毎月新たな機能や改善をリリースし続けています。

GitLabの詳細について

GitLab by the numbers

Numbers as of June 2026

コード

コントリビューター

5,500+

チームメンバー

2,500+

毎月連続リリース

177

推定登録ユーザー数

5000万人以上

計画から本番稼働に至るまで、

チームとAIエージェントの力を結集する

無料トライアルを開始

GitLabのミッション

私たちのミッションは、誰もがコントリビュートし、世界を動かすソフトウェアを共に創造できるようにすることです。誰もがコントリビュートできるようになれば、ユーザーがコントリビューターとなり、イノベーションを大幅に加速できます。

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GitLabのバリュー

GitLabの歩み

2011

GitLabプロジェクトは1つのコミットからはじまりました

毎月22日にGitLabの新バージョンをリリースするようになりました

2012

GitLab CIの最初のバージョンが作成されました

2014

GitLabが法人化されました

2015

Y Combinatorに参加し、GitLabハンドブックをウェブサイトのリポジトリに公開しました

2016

マスタープランを発表し、シリーズBの資金調達で2,000万ドルを調達しました

2021

GitLab Inc.がNASDAQ Global Market（NASDAQ：GTLB）の上場企業となりました

GitLabで働く

私たちは、世界中のすべてのチームメンバーが自分らしさを発揮し、最善を尽くし、自分の声が届き、歓迎されていると感じ、ワークライフバランスを真に優先できるような、完全なリモート環境を作り上げることを目指しています。

チームの一員になることにご興味がある場合は、GitLabでの働き方の詳細をご覧いただき、適していると思われる募集職種にぜひご応募ください。

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最高のチームで迅速な進化を。そしてより良い未来を。

TeamOpsは、チームワークを客観的な専門分野としてとらえる、GitLab独自の人事プラクティスです。これこそが、GitLabがスタートアップから10年で世界的な上場企業に成長できた秘訣です。無料で入手可能なプラクティショナー認定により、他の組織もTeamOpsを活用して、より良い意思決定を行い、結果を出し、世界を前進させることができます。

TeamOpsの詳細について認定を受ける

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