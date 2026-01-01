GitLabについて

当社は、GitLabを提供しています。GitLabは、チームとAIエージェントが連携しながら、安全なソフトウェアをより速く届けるためのインテリジェントオーケストレーションプラットフォームです。

GitLabは2011年、あるプログラマーチームの共同作業を助けるオープンソースプロジェクトとして誕生しました。それから十数年、今では世界中の数百万人が、セキュリティとコンプライアンスを確保しながら、効率よくソフトウェアを開発するために活用するプラットフォームへと成長しています。

リモートワーク、オープンソース、DevSecOps、そして継続的な改善。これらは創業以来、当社が大切にしてきた価値観です。当社はGitLabコミュニティと力を合わせ、チームとAIエージェントが優れたコードをより速く届けられるよう、毎月新たな機能や改善をリリースし続けています。