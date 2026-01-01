GitLabについて
インテリジェントオーケストレーションプラットフォームの舞台裏
当社の事業
当社の事業
当社は、GitLabを提供しています。GitLabは、チームとAIエージェントが連携しながら、安全なソフトウェアをより速く届けるためのインテリジェントオーケストレーションプラットフォームです。
GitLabは2011年、あるプログラマーチームの共同作業を助けるオープンソースプロジェクトとして誕生しました。それから十数年、今では世界中の数百万人が、セキュリティとコンプライアンスを確保しながら、効率よくソフトウェアを開発するために活用するプラットフォームへと成長しています。
リモートワーク、オープンソース、DevSecOps、そして継続的な改善。これらは創業以来、当社が大切にしてきた価値観です。当社はGitLabコミュニティと力を合わせ、チームとAIエージェントが優れたコードをより速く届けられるよう、毎月新たな機能や改善をリリースし続けています。
GitLab by the numbersNumbers as of June 2026
コード
コントリビューター
チームメンバー
毎月連続リリース
推定登録ユーザー数
計画から本番稼働に至るまで、
チームとAIエージェントの力を結集する
GitLabのミッション
私たちのミッションは、誰もがコントリビュートし、世界を動かすソフトウェアを共に創造できるようにすることです。誰もがコントリビュートできるようになれば、ユーザーがコントリビューターとなり、イノベーションを大幅に加速できます。
私たちのミッションは、誰もがコントリビュートし、世界を動かすソフトウェアを共に創造できるようにすることです。誰もがコントリビュートできるようになれば、ユーザーがコントリビューターとなり、イノベーションを大幅に加速できます。
GitLabのバリュー
共同作業
私たちは、前向きな意図があると想定すること、「ありがとう」や「ごめんなさい」を言うこと、そしてタイムリーにフィードバックをすることなど、効果的に共同作業を行う上で役立つことを大切にしています。
GitLabの歩み
2011
GitLabプロジェクトは1つのコミットからはじまりました
毎月22日にGitLabの新バージョンをリリースするようになりました
2012
GitLab CIの最初のバージョンが作成されました
2014
GitLabが法人化されました
2015
Y Combinatorに参加し、GitLabハンドブックをウェブサイトのリポジトリに公開しました
2016
マスタープランを発表し、シリーズBの資金調達で2,000万ドルを調達しました
2021
GitLab Inc.がNASDAQ Global Market（NASDAQ：GTLB）の上場企業となりました
GitLabで働く
GitLabで働く
私たちは、世界中のすべてのチームメンバーが自分らしさを発揮し、最善を尽くし、自分の声が届き、歓迎されていると感じ、ワークライフバランスを真に優先できるような、完全なリモート環境を作り上げることを目指しています。
チームの一員になることにご興味がある場合は、GitLabでの働き方の詳細をご覧いただき、適していると思われる募集職種にぜひご応募ください。
最高のチームで迅速な進化を。そしてより良い未来を。
TeamOpsは、チームワークを客観的な専門分野としてとらえる、GitLab独自の人事プラクティスです。これこそが、GitLabがスタートアップから10年で世界的な上場企業に成長できた秘訣です。無料で入手可能なプラクティショナー認定により、他の組織もTeamOpsを活用して、より良い意思決定を行い、結果を出し、世界を前進させることができます。
今すぐ開発をスピードアップ
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DevSecOpsに特化したインテリジェントオーケストレーションプラットフォームで実現できることをご確認ください。