クラウド、プラットフォーム、テクノロジー提携パートナー

PSPは、導入、インテグレーション、最適化に関するサービスを通じて、GitLabの導入と定着を支援します。パートナーとして認定されるには、プロフェッショナルサービス認定資格を取得し、GitLabのベストプラクティスに沿ったGitLabプロジェクトをお客様に提供するとともに、測定可能なビジネス価値を生み出せることを実証する必要があります。