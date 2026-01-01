クラウド、プラットフォーム、テクノロジー提携パートナー

パートナーとの連携が、お客様の強みになる
GitLabは世界中のパートナーと連携し、ソフトウェアライフサイクル全体を通じて、お客様に必要なインテグレーション、サポート、サービスを提供します。
GitLabの認定パートナーを探す
GitLabチャンネルサービスおよびリセールパートナー
世界各地の販売・サービスパートナーが、GitLabの購入から導入までを支援します。大手システムインテグレーター、リセラー、ディストリビューター、MSPなどのパートナーが、本番環境でGitLabをより効果的に活用できるようチームをサポートします。
認定サービスプロバイダー
プロフェッショナルサービスパートナー（PSP）
PSPは、導入、インテグレーション、最適化に関するサービスを通じて、GitLabの導入と定着を支援します。パートナーとして認定されるには、プロフェッショナルサービス認定資格を取得し、GitLabのベストプラクティスに沿ったGitLabプロジェクトをお客様に提供するとともに、測定可能なビジネス価値を生み出せることを実証する必要があります。
GitLabの実行環境
クラウドアライアンスパートナー
クラウドプロバイダーやハイパースケーラーは、GitLabの購入・導入が可能なパブリッククラウドサービスやマーケットプレイスを提供しています。GitLabは業界をリードするクラウドプロバイダーと連携し、デベロッパーが日頃から利用している環境とのインテグレーションや、よりシンプルな導入を実現します。
GitLabと連携するツール
テクノロジーアライアンスパートナー
多くの独立系ソフトウェアベンダーやクラウドネイティブプラットフォームベンダーがGitLabと連携し、より包括的なテクノロジースタックを実現します。これらのパートナーとの連携により、お客様固有の要件に対応するとともに、チームやアーキテクチャを問わず、GitLabのモジュール性と拡張性を維持できます。
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DevSecOpsに特化したインテリジェントオーケストレーションプラットフォームで実現できることをご確認ください。