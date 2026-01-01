公開するすべてのアーティファクトを、いつでも正しく構成

ポリシーを設定するプラットフォームチームと、その基盤上で開発を行うデベロッパーのために。

ポリシー設定は一度だけ。組織全体に適用 保持期間、クォータ、アクセス権は、プロジェクトごとに設定する必要はありません。組織単位で一度設定するだけで済みます。ホスト型、リモート型、仮想型のリポジトリに、一つのURLからアクセスできます。デベロッパーはリポジトリごとにアクセス先を使い分ける必要がありません。

公開もプロキシも、一つの窓口で 独自のパッケージやコンテナイメージをホスト型リポジトリに公開できます。リモートリポジトリを介して、Docker Hubなどの外部ソースへのアクセスをプロキシできます。仮想リポジトリがホスト型とリモート型の両方の窓口になります。まずホスト型を参照し、必要に応じてリモート型にフォールバックします。

すべてのアーティファクトの出所を自動で追跡 すべてのアーティファクトには、パイプライン、ブランチ、コミット、ジョブをトリガーした人物など、ビルドの来歴が記録されています。パッケージやイメージの公開や取得には、既存のパイプラインで使用しているCI/CDの認証情報をそのまま利用できます。