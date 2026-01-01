Cada artefacto que publicas, siempre bien ensamblado.

Para los equipos de plataforma que definen las políticas y los equipos de desarrollo que trabajan con ellas.

Define una sola vez las políticas para todos Define la retención, las cuotas y el acceso una sola vez a nivel de organización, en lugar de hacerlo por proyecto. Los repositorios alojados, remotos y virtuales se encuentran detrás de una única URL, para que los equipos de desarrollo usen una sola dirección.

Publica, usa proxy o combina ambas opciones desde un único punto. Publica tus propios paquetes e imágenes en un repositorio alojado. Usa un repositorio remoto como proxy para fuentes externas como Docker Hub. Un repositorio virtual actúa como punto de entrada para ambos: primero el alojado y, como alternativa, el remoto.

Rastrea cualquier artefacto hasta su origen, automáticamente. Cada artefacto incluye la trazabilidad de su compilación: pipeline, rama, confirmación y quién desencadenó el job. La publicación y la descarga usan la misma identidad de CI/CD en la que ya confían tus pipelines.