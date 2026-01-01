GitLab Artifact Central
Cada artefacto que publicas, siempre bien ensamblado.
GitLab Artifact Central es un único espacio con gobernanza para todos los paquetes e imágenes de contenedor con los que trabajan tus equipos y agentes.
Un único espacio para todos los artefactos
Para los equipos de plataforma que definen las políticas y los equipos de desarrollo que trabajan con ellas.
Define una sola vez las políticas para todos
Define la retención, las cuotas y el acceso una sola vez a nivel de organización, en lugar de hacerlo por proyecto. Los repositorios alojados, remotos y virtuales se encuentran detrás de una única URL, para que los equipos de desarrollo usen una sola dirección.
Publica, usa proxy o combina ambas opciones desde un único punto.
Publica tus propios paquetes e imágenes en un repositorio alojado. Usa un repositorio remoto como proxy para fuentes externas como Docker Hub. Un repositorio virtual actúa como punto de entrada para ambos: primero el alojado y, como alternativa, el remoto.
Rastrea cualquier artefacto hasta su origen, automáticamente.
Cada artefacto incluye la trazabilidad de su compilación: pipeline, rama, confirmación y quién desencadenó el job. La publicación y la descarga usan la misma identidad de CI/CD en la que ya confían tus pipelines.
Precios previsibles.
Paga solo por lo que conservas: sin tarifas por cupo, sin cargos por contenido en caché y sin tener que adivinar lo que viene. Tu factura refleja lo que realmente usas.
[ MIGRACIÓN ]
Migra gradualmente. Nada se rompe.
Agrega tus repositorios existentes como repositorios remotos detrás de uno virtual. Los equipos de desarrollo apuntan a una sola URL; los artefactos se migran solo cuando una compilación los solicita. Sin copias masivas ni ventanas de inactividad. Tu registro anterior sigue siendo la fuente oficial hasta que conviertas el repositorio remoto en alojado, cuando tú decidas.// Migra hoy
// Empieza a desarrollar más rápido hoy
¿Quieres probarlo?
Esto es lo que atrae a los equipos a Artifact Central. Si te identificas con esto, nos encantaría saber de ti.
Operación a escala: Mantienes la infraestructura de artefactos en muchos proyectos o equipos, no solo en uno.
Formatos principales: Maven, npm, Docker u OCI constituyen la mayor parte de lo que publicas hoy.
Un cambio ya en marcha: Se acerca la renovación de un registro o estás evaluando activamente dejar tu herramienta actual.
Disponibilidad para la puesta en marcha: Puedes dedicar algo de tiempo del equipo de ingeniería de plataforma a la incorporación.
Solicitar acceso anticipado
Para los clientes de GitLab autogestionado, se requieren GitLab 19.5 o una versión posterior y GitLab nativo de la nube.
Preguntas frecuentes
Los agentes de IA ahora descargan y publican paquetes a velocidad de máquina, por lo que la cantidad de artefactos que debes gobernar crece más rápido de lo que cualquier equipo puede revisar manualmente. La mayoría de las empresas también usan más registros de los que pueden gestionar razonablemente, cada uno con sus propios inicios de sesión, auditorías y costos inesperados.