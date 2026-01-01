GitLab Artifact Central
Cada artefato publicado, montado do jeito certo, sempre.
O GitLab Artifact Central é um repositório para cada pacote e imagem de contêiner que passam por suas equipes e agentes.
Um repositório para cada artefato
Para equipes de plataforma que definem políticas e para os desenvolvedores que compilam com elas.
Defina a política uma vez, para todos os lugares
Defina retenção, cota e acesso uma vez no nível da organização (em vez de uma vez por projeto). Como os repos hospedados, remotos e virtuais ficam atrás de um único URL, os desenvolvedores acessam um único endereço.
Publique, faça proxy ou faça as duas coisas na mesma porta.
Publique seus próprios pacotes e imagens em um repo hospedado. Faça proxy de fontes externas como Docker Hub usando um repo remoto. Um repo virtual apresenta as duas coisas: hospedado primeiro, remoto como fallback.
Rastreie tudo de volta, automaticamente.
Cada artefato carrega a proveniência da sua compilação: pipeline, branch, commit e quem acionou o job. As ações de publicar e fazer pull usam a mesma identidade de CI/CD em que seus pipelines já confiam.
Preços que você pode prever.
Pague pelo que você mantém: sem taxas por licença de usuário, sem cobrança por conteúdo em cache, sem adivinhar o que está por vir. Sua conta reflete o que você realmente usa.
[ Migração ]
Migração gradual. Sem estragar nada.
Adicione seus repos existentes como remotos atrás de um repo virtual. Os desenvolvedores apontam para um URL. Os artefatos se movem apenas quando uma compilação realmente exige. Sem cópia em massa, sem janela de tempo de inatividade. Seu registro antigo permanece como sistema de registro até que você converta o remoto para hospedado, no seu próprio cronograma.// Faça a migração hoje
// Comece a criar mais rápido hoje
Tudo pronto para testar?
Saiba o que traz as equipes para o Artifact Central. Parece familiar? Entre em contato.
Execução em grande escala: Você está mantendo infraestrutura de artefatos em muitos projetos ou equipes, não apenas em um.
Formatos principais: Maven, npm, Docker ou OCI representam a maior parte do que você publica hoje.
Uma mudança já em movimento: Uma renovação de registro está chegando ou você está avaliando ativamente uma mudança da sua ferramenta atual.
Espaço para montar: Você pode dedicar algum tempo da engenharia de plataforma para a integração.
Solicitar acesso antecipado
Clientes do Self-Managed precisam do GitLab 19.5 ou posterior e GitLab Cloud Native.
Perguntas frequentes
Os agentes de IA agora fazem pull e publicam pacotes em velocidade de máquina. Por isso, a superfície de artefatos que você precisa governar cresce mais rápido do que qualquer equipe pode revisar manualmente. A maioria das empresas também está gerenciando mais registros do que consegue gerenciar de forma razoável, cada um com seus próprios logins, auditorias e surpresas de custo.