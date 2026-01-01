Assemblez correctement tous les artefacts que vous publiez

Pour les équipes de plateforme qui définissent les politiques, et pour les équipes de développement qui s'appuient sur celles-ci pour créer.

Définissez les politiques une seule fois pour les appliquer partout Définissez la durée de rétention, les quotas et les accès une fois pour toutes au niveau de l'entreprise plutôt que pour chaque projet. Les dépôts hébergés, distants et virtuels sont accessibles via une URL unique, afin que les équipes de développement aient une seule adresse à utiliser.

Publiez, utilisez un proxy ou les deux, via un point d'entrée unique Publiez vos propres paquets et images dans un dépôt hébergé. Utilisez un proxy pour les sources externes comme Docker Hub via un dépôt distant. Un dépôt virtuel combine les deux : le dépôt hébergé en priorité, le dépôt distant comme solution alternative.

Assurez une traçabilité totale et automatique Chaque artefact indique la provenance du build : le pipeline, la branche, le commit et la personne ayant déclenché le job. La publication et le pull utilisent la même identité CI/CD que celle sur laquelle s'appuient déjà vos pipelines.