GitLab Artifact Central
Assemblez correctement tous les artefacts que vous publiez
GitLab Artifact Central regroupe dans un seul registre gouverné tous les paquets et les images de conteneurs utilisés par vos équipes et vos agents.
Un espace unique pour tous vos artefacts
Pour les équipes de plateforme qui définissent les politiques, et pour les équipes de développement qui s'appuient sur celles-ci pour créer.
Définissez les politiques une seule fois pour les appliquer partout
Définissez la durée de rétention, les quotas et les accès une fois pour toutes au niveau de l'entreprise plutôt que pour chaque projet. Les dépôts hébergés, distants et virtuels sont accessibles via une URL unique, afin que les équipes de développement aient une seule adresse à utiliser.
Publiez, utilisez un proxy ou les deux, via un point d'entrée unique
Publiez vos propres paquets et images dans un dépôt hébergé. Utilisez un proxy pour les sources externes comme Docker Hub via un dépôt distant. Un dépôt virtuel combine les deux : le dépôt hébergé en priorité, le dépôt distant comme solution alternative.
Assurez une traçabilité totale et automatique
Chaque artefact indique la provenance du build : le pipeline, la branche, le commit et la personne ayant déclenché le job. La publication et le pull utilisent la même identité CI/CD que celle sur laquelle s'appuient déjà vos pipelines.
Profitez d'une tarification prévisible
Payez pour ce que vous conservez : aucuns frais par siège, aucune facturation du contenu mis en cache, aucune mauvaise surprise. Votre facture reflète votre utilisation réelle.
[ Migration ]
Migrez progressivement, sans échec
Ajoutez vos dépôts existants en tant que dépôts distants derrière un dépôt virtuel. Les équipes de développement pointent vers une seule URL. Les artefacts ne sont transférés que lorsqu'un build en fait effectivement la demande. Aucune copie en masse, aucune fenêtre d'interruption de service. Votre ancien registre reste le système de référence jusqu'à ce que vous convertissiez le dépôt distant en dépôt hébergé, selon votre propre calendrier.// Migrez dès aujourd'hui
// Créez plus rapidement dès aujourd'hui
Envie de l'essayer ?
Voici ce qui amène les équipes à choisir GitLab Artifact Central. Si vous vous reconnaissez dans cette description, nous serions ravis d'échanger avec vous.
Une exécution à grande échelle : vous gérez une infrastructure d'artefacts pour de nombreux projets ou équipes.
Des formats courants : Maven, npm, Docker ou OCI constituent l'essentiel de ce que vous publiez aujourd'hui.
Un changement déjà amorcé : le contrat de votre registre arrive bientôt à échéance, ou vous envisagez activement de remplacer votre outil actuel.
Du temps pour la mise en place : vous pouvez consacrer du temps d'ingénierie de plateforme à l'intégration.
Demander un accès anticipé
Pour les clients GitLab Self-Managed, GitLab 19.5 ou une version ultérieure et GitLab cloud-native sont requis.
Foire aux questions
Les agents d'IA effectuent désormais des pulls et des publications de paquets à la vitesse des machines. La surface d'artefacts à gouverner s'étend donc trop vite pour qu'une équipe puisse l'examiner manuellement. Par ailleurs, la plupart des entreprises exploitent plus de registres qu'elles ne peuvent raisonnablement en gérer, chacun avec ses propres identifiants, audits et coûts imprévus.
Remplissez le formulaire sur cette page : un membre de l'équipe GitLab vous contactera pour vous indiquer les prochaines étapes à suivre. L'inscription est gratuite et sans engagement. C'est le moyen le plus rapide d'obtenir un accès à mesure que de nouvelles cohortes sont ajoutées.