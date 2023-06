GitLab pour les startups

Une sécurité intégrée

Avec GitLab, la sécurité et la conformité sont intégrées à chaque étape du cycle de livraison des logiciels, ce qui permet à votre équipe d'identifier les vulnérabilités plus tôt et de rendre le développement plus rapide et plus efficace. Au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise, vous serez en mesure de gérer les risques sans sacrifier la rapidité.