GitLab pour les startups

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avec GitLab

Voyez plus grand avec GitLab Ultimate : 20 licences offertes pendant un an

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Livrez rapidement sans avoir à tout recréer plus tard

Une seule plateforme pour le code source, la CI/CD, la sécurité et les agents. Avancez avec la rapidité d'une start-up, en appliquant des contrôles qui fonctionnent toujours lorsque votre entreprise évolue.

Chaque CI, scanner et tableau que vous ajoutez vous fait perdre du temps. GitLab réunit le code source, les pipelines et la sécurité sur une seule plateforme pour que votre équipe livre un produit et non un patchwork de code.

Qui est admissible au sein du programme ?

Start-up en phase de démarrage

Phase de pré-démarrage ou de démarrage avec jusqu'à 5 millions de dollars de financement externe

Nouveaux clients uniquement

Au cours de la première année, vous recevrez :

Une licence GitLab Ultimate gratuite pendant un an (GitLab SaaS ou GitLab Self-Managed) avec jusqu'à 20 sièges

Assistance non incluse, mais GitLab est conçu pour être très facile à utiliser

Au cours de la deuxième année, vous recevrez :

50 % de remise sur l'édition de votre choix ; jusqu'à 20 utilisateurs

Start-up en phase d'amorçage

Start-up actuellement en série A ou B avec jusqu'à 20 millions de dollars de financement externe

Nouveaux clients uniquement

Au cours de la première année, vous recevrez :

50 % de remise sur l'édition de votre choix ; jusqu'à 20 utilisateurs

Au cours de la deuxième année, vous recevrez :

25 % de remise sur l'édition de votre choix ; jusqu'à 20 utilisateurs

Conditions d'admissibilité et informations supplémentaires

Une fois votre inscription effectuée, nous pourrons vous demander des informations supplémentaires afin de vérifier votre admissibilité. Dès leur acceptation au sein du programme GitLab pour les start-up, tous les membres du programme sont soumis au Contrat d'abonnement GitLab.

Pour les instances de GitLab Duo Self-Hosted, les utilisateurs doivent activer les fonctionnalités d'utilisation et d'analyse. Le programme GitLab pour les start-up est proposé à la seule discrétion de GitLab et est sujet à modification.

Des questions ? Contactez-nous à l'adresse startups@gitlab.com

Des équipes qui ont commencé petit obtiennent des résultats

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GitLab nous permet de construire une salle de données virtuelle alimentée par l'IA avec la sécurité intégrée tout au long du cycle de développement logiciel. Nous opérons sur l'un des marchés SaaS les plus sensibles en matière de sécurité. Les clients exigent une sécurité, une conformité et une auditabilité de niveau entreprise dès le premier jour, et c'est ce qu'offre GitLab.

Bohdan Zakharchuk

CEO & Founder, Boundeal Inc.

Demande d'adhésion

Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour rejoindre le programme GitLab pour les start-up. Notre équipe vous contactera et vous guidera pour faire vos premiers pas avec GitLab. Nous sommes impatients de voir quels produits innovants vous allez créer avec notre aide.

Tous les champs sont obligatoires

Les demandes ne sont pas traitées pendant les jours fériés américains. Merci de prévoir des délais de réponse plus longs durant ces périodes.

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