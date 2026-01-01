GitLab Artifact Central
Ogni artefatto pubblicato, sempre assemblato correttamente.
GitLab Artifact Central riunisce in un unico ambiente soggetto a governance tutti i pacchetti e le immagini dei container con cui lavorano i tuoi team e agenti.
Un unico spazio per tutti gli artefatti
Per i team della piattaforma DevOps che definiscono i criteri e per chi sviluppa partendo da questa base.
Definisci i criteri una sola volta, applicali ovunque
Definisci conservazione, quote e accessi una sola volta a livello di organizzazione, anziché ripetere la configurazione per ogni progetto. I repository in hosting, remoti e virtuali sono accessibili tramite un unico URL, così i team di sviluppo utilizzano un solo indirizzo.
Pubblica, usa un proxy o esegui entrambe le attività da un unico punto di accesso.
Pubblica i tuoi pacchetti e le tue immagini in un repository in hosting. Accedi a origini esterne come Docker Hub tramite un repository remoto che funge da proxy. Un repository virtuale offre accesso a entrambi: prima al repository in hosting e, come riserva, a quello remoto.
Risali automaticamente all'origine di qualsiasi artefatto.
Ogni artefatto include informazioni sulla provenienza della build: pipeline, ramo, commit e chi ha attivato il job. Per pubblicare e scaricare gli artefatti, utilizzi la stessa identità CI/CD già impiegata dalle tue pipeline.
Costi prevedibili.
Paga solo per ciò che conservi: nessun costo per utenza, nessun addebito per i contenuti in cache e spese future prevedibili. La fattura rispecchia il tuo utilizzo effettivo.
[ Migrazione ]
Esegui una migrazione graduale. Senza interruzioni.
Aggiungi i repository esistenti come repository remoti, accessibili tramite un repository virtuale. I team di sviluppo usano un unico URL e ogni artefatto viene trasferito solo quando una build lo richiede. Nessuna copia in blocco, nessuna finestra di inattività. Il registro precedente resta il sistema di riferimento finché non converti il repository remoto in un repository in hosting, secondo i tuoi tempi.// Esegui la migrazione oggi stesso
// Inizia a sviluppare più velocemente già da oggi
Vuoi fare una prova?
Ecco perché i team scelgono Artifact Central. Se ti riconosci in questo profilo, saremo felici di conoscerti.
Operatività su larga scala: Gestisci l'infrastruttura degli artefatti su numerosi progetti o team, non su uno solo.
Formati principali: La maggior parte di ciò che pubblichi oggi è in formato Maven, npm, Docker o OCI.
Un cambiamento già in corso: Si avvicina il rinnovo della licenza del tuo registro oppure stai valutando concretamente di abbandonare lo strumento attuale.
Tempo da dedicare alla configurazione: Puoi dedicare parte del tempo del team di platform engineering all'onboarding.
Richiedi l'accesso anticipato
Per i clienti Self-Managed sono richiesti GitLab 19.5 o versioni successive e Cloud Native GitLab.
Domande frequenti
Oggi gli agenti IA scaricano e pubblicano pacchetti alla velocità delle macchine: l'insieme degli artefatti da sottoporre a governance aumenta più rapidamente di quanto qualsiasi team riesca a esaminare manualmente. La maggior parte delle aziende gestisce inoltre più registri di quanti riesca ragionevolmente ad amministrare, ciascuno con le proprie credenziali di accesso, i propri audit e costi imprevisti.