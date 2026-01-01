Ogni artefatto pubblicato, sempre assemblato correttamente.

Artifact Central è gratuito durante la fase beta. Quando sarà disponibile per tutti i clienti, il costo sarà calcolato in base al numero medio giornaliero di versioni degli artefatti conservate, senza addebiti per i contenuti in cache o per i picchi di utilizzo. Per i clienti GitLab.com e GitLab Dedicated vengono conteggiati anche lo spazio di archiviazione e il traffico dati in uscita; per i clienti Self-Managed la fatturazione si basa solo sui componenti. I costi vengono detratti dai crediti GitLab che già possiedi: nessun nuovo contratto e nessun costo per utenza.