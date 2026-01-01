May 13, 2026
Serie di demo tecniche di Gitlab
Scopri come GitLab accelera la distribuzione software e la CI/CD e come è in grado di integrare la sicurezza in un'unica piattaforma DevSecOps basata sull'IA.
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May 27, 2026
European Sovereign Cloud: attivazione di una soluzione DevSecOps basata sull'IA e conforme
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Best practice della gestione della catena di fornitura (SCM): come migliorano il flusso di lavoro di sviluppo
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Guida rapida all'installazione per le tue attività iniziali
Usi da poco GitLab e non sai da dove iniziare? Ti illustreremo le nozioni di base in modo da avere un'idea del percorso che seguirai.Scopri di più
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