Serie di demo tecniche di Gitlab

Scopri come GitLab accelera la distribuzione software e la CI/CD e come è in grado di integrare la sicurezza in un'unica piattaforma DevSecOps basata sull'IA.

Prossime serie di demo

  • May 13, 2026

    L'IA agentica di GitLab per i flussi di lavoro della sicurezza

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  • May 27, 2026

    European Sovereign Cloud: attivazione di una soluzione DevSecOps basata sull'IA e conforme

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Demo su richiesta

due persone che lavorano insieme su computer

Prossimi workshop tecnici

Una volta acquisita familiarità, partecipa a uno dei nostri workshop pratici per gestire e scoprire in autonomia.
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  • persona che lavora a un computer portatile

    Guida rapida all'installazione per le tue attività iniziali

    Usi da poco GitLab e non sai da dove iniziare? Ti illustreremo le nozioni di base in modo da avere un'idea del percorso che seguirai.

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  • persona che lavora a un computer portatile

    Acquisisci nuove competenze mentre lavori con GitLab

    La nostra piattaforma di apprendimento, facile da usare, fornisce istruzioni e feedback durante tutto il percorso.

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  • lampadina su un libro

    Esplora altre risorse

    Tutte le risorse necessarie per portare la tua idea in produzione. Impara a usare Git, migliora il tuo flusso di lavoro DevSecOps oppure scopri le nuove tendenze con GitLab.

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Scopri cosa può fare il tuo team con la piattaforma di orchestrazione intelligente per DevSecOps.

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