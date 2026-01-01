Serie de demostraciones técnicas de GitLab

Descubre cómo GitLab acelera la entrega de software y CI/CD e integra la seguridad en una única plataforma de DevSecOps impulsada por IA.

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  • May 27, 2026

    Nube soberana europea: Habilitar DevSecOps con IA conforme a normativas

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Esto es lo que tu equipo puede hacer con la plataforma de orquestación inteligente para DevSecOps.

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