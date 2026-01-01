Technische Demoreihe von GitLab

Erfahre, wie GitLab die Softwarebereitstellung, CI/CD und die Integration von Sicherheit in einer einzigen DevSecOps-Plattform beschleunigt – powered by AI.

Kommende Demoreihe

On-Demand-Demos

zwei Personen, die gemeinsam an Computern arbeiten

Kommende technische Workshops

Sobald du dich damit vertraut gemacht hast, kannst du an einem unserer praktischen Workshops teilnehmen, um selbst auf dem Fahrersitz Platz zu nehmen und alles zu erkunden!
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  • Person, die an einem Laptop arbeitet

    Erste Schritte mit unserer Kurzanleitung

    Du bist neu bei GitLab und weißt nicht, wo du anfangen sollst? Wir führen dich in die Grundlagen ein, damit du weißt, was dich erwartet.

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  • Person, die an einem Laptop arbeitet

    Neue Fähigkeiten bei der Arbeit mit GitLab erlernen

    Unsere benutzerfreundliche Lernplattform bietet dir auf der gesamten Journey Anweisungen und Feedback.

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  • Glühbirne auf dem Dach eines Buches

    Weitere Ressourcen erforschen

    Alle Ressourcen, die du brauchst, um deine Idee in die Produktion zu bringen. Lerne Git, verbessere deinen DevSecOps-Workflow oder entdecke neue Trends mit GitLab.

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Beginne noch heute, schneller zu entwickeln

Entdecke, was dein Team mit der intelligenten Orchestrierungsplattform für DevSecOps erreichen kann.

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