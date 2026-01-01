May 13, 2026
Technische Demoreihe von GitLab
Erfahre, wie GitLab die Softwarebereitstellung, CI/CD und die Integration von Sicherheit in einer einzigen DevSecOps-Plattform beschleunigt – powered by AI.
Kommende Demoreihe
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May 27, 2026
Europäische Sovereign Cloud: Ermöglichung von KI-basierten DevSecOps
On-Demand-Demos
Kommende technische Workshops
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Sobald du dich damit vertraut gemacht hast, kannst du an einem unserer praktischen Workshops teilnehmen, um selbst auf dem Fahrersitz Platz zu nehmen und alles zu erkunden!
Erste Schritte mit unserer Kurzanleitung
Du bist neu bei GitLab und weißt nicht, wo du anfangen sollst? Wir führen dich in die Grundlagen ein, damit du weißt, was dich erwartet.Mehr erfahren
Neue Fähigkeiten bei der Arbeit mit GitLab erlernen
Unsere benutzerfreundliche Lernplattform bietet dir auf der gesamten Journey Anweisungen und Feedback.Mehr erfahren
Weitere Ressourcen erforschen
Alle Ressourcen, die du brauchst, um deine Idee in die Produktion zu bringen. Lerne Git, verbessere deinen DevSecOps-Workflow oder entdecke neue Trends mit GitLab.Mehr erfahren
Beginne noch heute, schneller zu entwickeln
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Entdecke, was dein Team mit der intelligenten Orchestrierungsplattform für DevSecOps erreichen kann.