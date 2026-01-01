Série de demonstrações técnicas do Gitlab

Descubra como o GitLab acelera a entrega de software, o CI/CD e a segurança em uma única plataforma DevSecOps, com tecnologia de IA.

Próxima série de demonstrações

  • May 13, 2026

    IA agêntica do GitLab para fluxos de trabalho de segurança

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  • May 27, 2026

    Nuvem Soberana Europeia: impulsione o DevSecOps com IA de forma segura e em conformidade

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Demonstrações sob demanda

duas pessoas trabalhando juntas em computadores

Próximos workshops técnicos

Depois de se familiarizar, participe de um dos nossos workshops práticos e assuma o controle para explorar por conta própria.
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  • pessoa trabalhando em um laptop

    Comece com nosso guia de configuração rápida

    Primeira vez no GitLab e não sabe por onde começar? Vamos apresentar os conceitos básicos para que você saiba o que esperar ao longo do caminho.

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  • pessoa trabalhando em um laptop

    Aprenda novas habilidades enquanto trabalha com o GitLab

    Nossa plataforma de aprendizado fácil de usar fornece instruções e feedback durante toda a sua jornada.

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  • lâmpada em cima de um livro

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    Encontre tudo o que você precisa para levar sua ideia à produção. Aprenda Git, melhore seu fluxo de trabalho DevSecOps ou descubra novas tendências com o GitLab.

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