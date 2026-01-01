May 13, 2026
Série de demonstrações técnicas do Gitlab
Descubra como o GitLab acelera a entrega de software, o CI/CD e a segurança em uma única plataforma DevSecOps, com tecnologia de IA.
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May 27, 2026
Nuvem Soberana Europeia: impulsione o DevSecOps com IA de forma segura e em conformidade
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Primeira vez no GitLab e não sabe por onde começar? Vamos apresentar os conceitos básicos para que você saiba o que esperar ao longo do caminho.Saiba mais
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