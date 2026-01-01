Apresentação da plataforma GitLab
Conheça os recursos do GitLab por meio de demonstrações interativas e experiências práticas.
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Orquestração de agentes
Sinta o poder da engenharia de software agêntica com a GitLab Duo Agent Platform.
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Segurança e governança
Proteja o ciclo de vida do seu software com análise de segurança em tempo real, gerenciamento de vulnerabilidades e remediação automatizada.
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Execução do fluxo de trabalho
Conheça os fluxos de trabalho de DevSecOps que combinam desenvolvimento de software, segurança e operações.
Comece a desenvolver mais rápido hoje
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Veja o que sua equipe pode fazer com a plataforma de orquestração inteligente para DevSecOps.