O que é GitOps?

Um fluxo de trabalho do GitOps refere-se a uma abordagem sistemática e controlada por versão para o gerenciamento de infraestrutura e aplicações. Imagine tratar as operações do seu sistema com o mesmo rigor que você espera do seu codebase. No GitOps, os repositórios Git servem como a fonte única de verdade para configurações de sistema e infraestrutura.

As alterações nas configurações são feitas por meio de solicitações de pull, garantindo revisões por pares e trilhas de auditoria para atualizações. As ferramentas automatizadas implementam essas mudanças, permitindo implantações uniformes e reproduzíveis. Essa metodologia permite alta velocidade, capacita a colaboração entre membros da equipe e aumenta a eficiência operacional por meio de documentação e rastreabilidade claras.

Principais componentes de um fluxo de trabalho do GitOps

Um fluxo de trabalho do GitOps é criado em torno de quatro componentes fundamentais, cada um desempenhando um papel fundamental na otimização da implantação e do gerenciamento de aplicações.

1. Repositório Git: serve como o elemento fundamental, atuando como a fonte central da verdade para o código da aplicação e sua configuração. Ao armazenar todas as informações críticas no repositório Git, as equipes garantem uniformidade e transparência em todo o ciclo de vida do desenvolvimento.

2. Pipeline de entrega contínua (CD): o pipeline de CD automatiza os processos de criação, teste e implantação da aplicação. Ele preenche a lacuna entre o desenvolvimento e a implantação de código, facilitando uma transição suave do ambiente de desenvolvimento para o de produção, enquanto garante que a aplicação atenda aos padrões de qualidade estabelecidos.

3. Ferramenta de implantação de aplicações: essa ferramenta é responsável por implantar a aplicação no ambiente desejado. Ela lida com a orquestração e o gerenciamento dos recursos da aplicação, garantindo que a aplicação seja implantada de forma correta e eficiente de acordo com as configurações definidas no repositório Git.

4. Sistema de monitoramento: essencial para manter a integridade da aplicação, o sistema de monitoramento acompanha de perto o desempenho dela. Ele coleta dados e oferece à equipe de desenvolvimento informações detalhadas e feedback, permitindo que tomem decisões informadas e resolvam rapidamente qualquer problema que possa surgir.

Juntos, esses componentes criam um fluxo de trabalho do GitOps coeso que não apenas melhora a eficiência e a confiabilidade das implantações de aplicações, mas também está alinhado com as práticas modernas de DevOps, enfatizando a automação, o monitoramento e a melhoria contínua.