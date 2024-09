Qu'est-ce que l'infrastructure en tant que code (IaC) ?

L'infrastructure en tant que code (IaC) a des répercussions positives à tous les niveaux de l'entreprise, du développement à la gestion des coûts. Elle profite aux équipes tout au long du cycle du développement logiciel.

Le développement est plus rapide et plus efficace

En exécutant un script, les équipes peuvent rapidement mettre en place une infrastructure pour chaque phase du cycle de vie et de l'environnement de développement, y compris les étapes de développement, de production, de staging et de test. IaC soutient les équipes tout au long du cycle de vie, en leur permettant de bénéficier de processus accélérés : les développeurs peuvent provisionner des sandboxes, l'équipe assurance qualité (QA) peut créer des environnement de test qui reproduisent fidèlement les conditions réelles de production, tandis que l'équipe sécurité peut créer des tests pour identifier les vulnérabilités. L'automatisation accélère la livraison de logiciels et garantit que le cycle de vie du développement est un processus efficace.

Les pratiques DevOps renforcent le code de l'infrastructure

Grâce à une infrastructure en tant que code, les équipes DevOps peuvent tester les applications dans des environnements de production plus tôt dans le cycle du développement logiciel et provisionner rapidement des environnements de test selon leurs besoins. Le code passe par le même processus de contrôle de version et le même pipeline CI/CD que le code d'application afin d'être validé et testé. Lorsqu'il s'appuie sur les pratiques DevOps, le code d'infrastructure engendre des environnements stables qui peuvent être rapidement provisionnés à grande échelle. Les équipes ont collaboré pour développer des pratiques DevOps solides, afin d'assurer une prise en charge fiable de l'infrastructure.

La cohérence permet de réduire la dérive de configuration

Les équipes disposent généralement d'une infrastructure configurée manuellement, mais il est possible que des environnements « flocon de neige » se développent lorsque des modifications de configuration ad hoc sont introduites par certains membres d'équipe. Une gestion manuelle de l'infrastructure peut créer des divergences entre les environnements de développement, de test et de déploiement, ce qui entraîne des problèmes au niveau de la sécurité et des déploiements. Si une application doit être développée selon des normes de conformité spécifiques, les environnements « flocon de neige » posent des risques par rapport à ces exigences réglementaires strictes. Avec IaC, le même environnement est provisionné à chaque fois, ce qui permet de créer une source unique de vérité et d'éliminer les problèmes liés à une configuration manuelle. Les équipes provisionnent des serveurs et des applications qui correspondent à des politiques spécifiques, garantissant ainsi le respect des pratiques commerciales.

La configuration au service de la responsabilisation

Étant donné que la configuration de l'infrastructure est proposée sous forme de fichiers de code, les équipes peuvent facilement l'intégrer au système de contrôle source pour pouvoir la modifier et la distribuer au même titre que les autres fichiers de code source. Les équipes disposent désormais d'une plus grande traçabilité : elles peuvent ainsi identifier les auteurs de modifications, et détecter ou annuler leurs modifications en cas de besoin.

L'automatisation permet de réduire les coûts

Lorsque les équipes combinent le cloud computing avec l'IaC, elles constatent une diminution des coûts liés à la surveillance du matériel ou la location d'espace d'hébergement pour les machines. Avec IaC, les équipes bénéficient d'un modèle de tarification basé sur la consommation du cloud computing.