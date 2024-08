O que é CI/CD?

A integração contínua é a prática de integrar todas as alterações de código no branch principal de um repositório de código-fonte compartilhado de maneira precoce e frequente, testando automaticamente cada alteração ao fazer commit ou merge, e iniciando automaticamente a compilação. Com a integração contínua, erros e problemas de segurança podem ser identificados e corrigidos com mais facilidade e muito mais cedo no processo de desenvolvimento.

Ao fazer merge das alterações com frequência e acionar processos automáticos de teste e validação, você minimiza a possibilidade de conflitos de código, mesmo com vários desenvolvedores trabalhando na mesma aplicação. Outra vantagem é que você não precisa esperar muito por respostas e pode, se necessário, corrigir bugs e tíquetes de segurança enquanto ainda lembra do tópico.

Os processos comuns de validação de código começam com uma análise estática do código que verifica a qualidade dele. Após a aprovação nos testes estáticos, as rotinas automatizadas de CI empacotam e compilam o código para realizar testes automatizados adicionais. Os processos de CI devem ter um sistema de controle de versão que rastreie as alterações para que você saiba a versão do código usado.