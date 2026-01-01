Einführung in die GitLab-Plattform
Entdecke in interaktiven Demos und Praxisübungen, welche Funktionen dir GitLab bietet.
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Agent-Orchestrierung
Erlebe mit der GitLab Duo Agent Platform die Leistungsfähigkeit von agentischem Softwareentwicklung.
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Sicherheit und Governance
Sichere deinen Software-Lebenszyklus durch Echtzeit-Sicherheitsscans, Sicherheitslückenmanagement und automatisierte Behebung.
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Ausführung von Workflows
Entdecke in DevSecOps Workflows, die Softwareentwicklung, Sicherheit und einen reibungslosen Betrieb nahtlos miteinander verbinden.
Beginne noch heute, schneller zu entwickeln
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Entdecke, was dein Team mit der intelligenten Orchestrierungsplattform für DevSecOps erreichen kann.