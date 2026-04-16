Secure AI Agentische SAST-Sicherheitslückenbehebung (GA) Die agentische Behebung von Sicherheitslücken nutzt iterative Logik, um den Sicherheitslückenkontext in der gesamten Codebasis zu analysieren, hochwertige Fixes zu generieren und zu validieren sowie eine Vertrauensbewertung für vorgeschlagene Lösungen bereitzustellen.

AI Manage Claude Opus 4.7 jetzt in der GitLab Duo Agent Platform verfügbar Das neueste Modell von Anthropic ist nun in der GitLab Duo Agent Platform über die Modellauswahl im Agentic Chat sowie für agentische Workflows verfügbar.

AI Analyze Data Analyst Agent (GA) Der Data Analyst Agent deckt Merge Requests, Tickets, Projekte, Pipelines und Jobs ab. Er fragt bereits in GitLab vorhandene Daten über natürliche Sprache ab, ohne dass GLQL-Kenntnisse oder eine Dashboard-Anfrage erforderlich sind.

AI Manage Budget- und Nutzungsleitlinien für GitLab Credits Unternehmen, die den Einsatz von agentischer KI über den gesamten Softwarelebenszyklus hinweg skalieren, benötigen bei zunehmender Akzeptanz Kostensicherheit. Ausgabenlimits für GitLab Credits geben technologischen Führungskräften die direkte Kontrolle.

AI Verify CI Expert Agent (Beta) Der CI Expert Agent untersucht dein Repository, erkennt deine Sprache und dein Framework und schlägt eine funktionierende Build- und Test-Pipeline vor – mit klaren Erklärungen in natürlicher Sprache für jede Entscheidung.

AI Manage Mistral AI als selbstgehostetes Modell in der GitLab Duo Agent Platform hinzugefügt Die GitLab Duo Agent Platform unterstützt Mistral AI nun als LLM-Plattform für selbstgehostete Modellbereitstellungen. GitLab Self-Managed-Kund(inn)en können Mistral AI-Modelle über das KI-Gateway für die Nutzung mit Agenten und Flows konfigurieren.

Secure Risikobasierte Sicherheitspriorisierung und -durchsetzung Wenn Schweregrade die tatsächliche Ausnutzbarkeit nicht widerspiegeln, verlieren Entwickler(innen) das Vertrauen in das Signal und beginnen, es zu ignorieren. Diese Funktion reduziert den Triage-Aufwand und stellt sicher, dass sich Entwickler(innen) auf die wirklich wichtigen Funde konzentrieren können.

Manage Verfeinerte Berechtigungen für persönliche Zugriffstoken (Beta) Beschränke jeden persönlichen Zugriffstoken (PAT) auf bestimmte Ressourcen und Aktionen, um den potenziellen Schaden durch einen geleakten oder kompromittierten Token zu verringern. Verfeinerte PATs sind in allen Preisstufen verfügbar, einschließlich Free.

Manage Dienstkonten: Jetzt in Free und verfügbar in Untergruppen und Projekten Dienstkonten sind jetzt auf GitLab.com in allen Preisstufen verfügbar, einschließlich Free (bis zu 100 pro Hauptgruppe). Teams können Dienstkonten mit eingeschränktem Zugriff nun auch direkt in Untergruppen und Projekten erstellen.

Analyze Manage ClickHouse-Integration allgemein verfügbar für Self-Managed-Bereitstellungen Self-Managed-Instanzen können ClickHouse nun als produktionsbereites Analytics-Backend nutzen, das Dashboards und API-Endpunkte antreibt, welche leistungsstarke Datenabfragen im großen Maßstab erfordern.