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Neues bei GitLab

Monatliche Releases, Entwicklerressourcen und das Neueste vom GitLab-Team.

Monatliche Releases

Neuestes Release
  • 16. April 2026

GitLab 18.11: Erweitere agentische KI über den gesamten SDLC hinweg – mit Vertrauen und Kontrolle

Autonome Fehlerbehebung zur Risikominderung in der Softwareentwicklung, zwei neue grundlegende Agenten für CI und Analytics, Budget-Leitlinien und Nutzungslimits für GitLab Credits und mehr.

Pressemitteilung lesen
Blog

Automatisiere die Fehlerbehebung mit Ready-to-Merge KI-Code-Fixes

Mit GitLab 18.11 wird die agentische SAST-Sicherheitslückenbehebung allgemein verfügbar und entschärft Sicherheitsengpässe.

Blog

CI Expert und Data Analyst-KI-Agenten schließen Lücken in der Entwicklung

Richte CI ein und frage deine Daten aus dem Softwareentwicklungslebenszyklus mit zwei neuen grundlegenden Agenten der GitLab Duo Agent Platform ab, die in GitLab 18.11 verfügbar sind.

Blog

Budget-Leitlinien für GitLab Credits

Erfahre, wie neue Ausgabenlimits und nutzerbasierte Credit-Limits Unternehmen die Budget-Leitlinien geben, um die GitLab Duo Agent Platform zu skalieren.

Blog

Claude Opus 4.7 ist jetzt in der GitLab Duo Agent Platform verfügbar

Das neueste Modell von Anthropic, ab sofort verfügbar, für stärkere Agenten-Leistung.

Bemerkenswerter Mitwirkender dieses Monats: Rinku C

Wir freuen uns, Rinku C auszuzeichnen, einen Level-4-Mitwirkenden mit über 80 zusammengeführten Verbesserungen in ganz GitLab seit seinem Beitritt im September 2025.

Versionshinweise lesen

Demnächst erscheinend

Geplante Funktionen in den kommenden Releases. Pläne können sich ändern.

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