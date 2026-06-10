Veröffentlicht am: 10. Juni 2026
5 Minuten Lesezeit
In der agentischen Ära lassen sich Seat-Bedarf, KI-Nutzung und neue Funktionen kaum planen. GitLab Flex: eine Vereinbarung, monatlich anpassbar.
Die agentische Ära macht Bedarfsplanung schwieriger – und die Art, wie Software eingekauft wird, hat damit noch nicht Schritt gehalten. In sechs Monaten ist unklar, wie viele Seats benötigt werden, wie viel KI-Nutzung anfällt oder welche neuen Funktionen aktiviert werden sollen. Der heute abgeschlossene Vertrag legt jedoch alle drei Punkte vorab fest und bleibt bis zur Verlängerung unverändert. GitLab Flex wurde entwickelt, um dieses Problem zu lösen. Es handelt sich um eine jährliche Vereinbarung, die sich monatlich über Seats, KI-Nutzung und neue Funktionen hinweg anpassen lässt – ohne neuen Beschaffungsprozess.
Der Übergang zu agentischem Software Engineering bringt Unsicherheit auf drei Ebenen gleichzeitig:
Ein herkömmlicher Vertrag erfordert, alle drei Punkte im Voraus festzulegen und mit dieser Schätzung bis zur Verlängerung auszukommen. Wird zu hoch kalkuliert, entstehen Mehrkosten für ungenutzte Seats und Kapazitäten. Wird zu niedrig kalkuliert, erfordert jede neue Funktion einen neuen Beschaffungsprozess – genau dann, wenn das Team Fahrt aufnimmt. In beiden Fällen bleibt der Vertrag fix, während sich die Anforderungen weiterentwickeln.
GitLab Flex ist eine jährliche Budgetverpflichtung auf Basis einer veröffentlichten Preisliste. Aus dieser einzelnen Vereinbarung heraus lassen sich Platform-Seats, GitLab Credits und nutzungsbasierte Funktionen beziehen – über GitLab.com Multi-Tenant-SaaS, Self-Managed (einschließlich air-gapped) und GitLab Dedicated Single-Tenant-SaaS. Entscheidend ist, dass Flex genau in den drei Bereichen flexibel bleibt, die sich vorab nicht planen lassen.
Seats anpassen ohne Warteschleife bis zur Verlängerung. Wenn ein Team ein Projekt abschließt, müssen keine Gebühren für ungenutzte Seats bis zur nächsten Vertragsverlängerung gezahlt werden. Die monatlichen Reservierungen lassen sich auf die Seats eines anderen Teams oder auf KI-Nutzung umschichten – innerhalb der bestehenden Vereinbarung.
KI-Nutzung mit kalkulierbaren Kosten skalieren. Der Verbrauch wird zum veröffentlichten Tarif gegen die Jahresvereinbarung angerechnet. Nutzung oberhalb der vollen Vereinbarung wird on-demand zu 1 $ pro Credit abgerechnet, sodass ein intensiver Monat keine unerwarteten Mehrkosten verursacht. Größere Vereinbarungen ermöglichen bessere Einheitstarife, und reservierte Kapazitäten kosten weniger als ungeplante Nutzung.
Neue Funktionen ohne neuen Beschaffungsprozess freischalten. Berechtigte, nach Vertragsabschluss veröffentlichte Funktionen erscheinen auf derselben Preisliste und lassen sich aus der bestehenden Vereinbarung entnehmen – ohne zusätzliche Beschaffungsschritte.
Wer bereits mit Verbrauchspreismodellen gearbeitet hat – Cloud Credits, Observability Credits –, dem kommt das Drawdown-Prinzip vertraut vor. Der Unterschied: Bei Flex liegen Seats und Nutzung unter derselben Vereinbarung – Budget lässt sich zwischen beiden verschieben. Bei den meisten Modellen werden Seat-Lizenzen und Nutzungskontingente in separaten Töpfen geführt, die sich ohne Nachverhandlung nicht umschichten lassen.
Eine einzelne Flex-Vereinbarung kann beliebige Kombinationen der folgenden Optionen umfassen – alle aus derselben Jahresvereinbarung:
GitLab Premium und GitLab Ultimate sind weiterhin zum direkten Seat-Preis verfügbar. Flex ist die empfohlene Struktur für neue Vereinbarungen. Bestandskunden können ihren bestehenden Vertrag bis zur Verlängerung weiterführen. Mit Flex ändern sich die Tier-Funktionen nicht: GitLab Premium und Ultimate Features bleiben erhalten.
Wer sich der Vertragsverlängerung nähert und Flex evaluieren möchte: Das Account-Team kann beide Optionen auf Basis der aktuellen Funktionen und KI-Nutzung gegenüberstellen, damit ein Vergleich vor der Entscheidung möglich ist.
Der Übergang zu agentischem Software Engineering ist nicht nur ein Produktwandel. Es ist auch ein Wandel in Budgetierung und Planung. GitLab Flex bietet Organisationen eine Vereinbarung für Plattform- und KI-Ausgaben, ein klareres Betriebsmodell für die Verwaltung beider Bereiche und eine Struktur, die mit den sich ändernden Anforderungen Schritt hält.
Bestellungen über GitLab Flex können jetzt angefragt werden, die Abwicklung wird im Laufe des Quartals ausgerollt.
Den vollständigen Überblick über die bei Transcend vorgestellten Plattforminnovationen, darunter GitLab Orbit, Agentic Git und AI Governance, bietet unser What's-New-Portal.
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