Die agentische Ära macht Bedarfsplanung schwieriger – und die Art, wie Software eingekauft wird, hat damit noch nicht Schritt gehalten. In sechs Monaten ist unklar, wie viele Seats benötigt werden, wie viel KI-Nutzung anfällt oder welche neuen Funktionen aktiviert werden sollen. Der heute abgeschlossene Vertrag legt jedoch alle drei Punkte vorab fest und bleibt bis zur Verlängerung unverändert. GitLab Flex wurde entwickelt, um dieses Problem zu lösen. Es handelt sich um eine jährliche Vereinbarung, die sich monatlich über Seats, KI-Nutzung und neue Funktionen hinweg anpassen lässt – ohne neuen Beschaffungsprozess.

Fixe Verträge, wechselnde Anforderungen

Der Übergang zu agentischem Software Engineering bringt Unsicherheit auf drei Ebenen gleichzeitig:

Anzahl der Seats. Die agentische Ära verändert, wer entwickelt. Manche Unternehmen fügen Mitarbeitende hinzu, die bislang nicht mit GitLab gearbeitet haben, und benötigen mehr Seats. Andere gestalten ihre Organisationsstruktur und den Einsatz externer Entwickelnder rund um Agents um, was den Seat-Bedarf in beide Richtungen beeinflussen kann. Die Seat-Anzahl in sechs Monaten ist ungewiss – ein Jahresvertrag legt sie mit einer einzigen Schätzung fest.

Die agentische Ära verändert, wer entwickelt. Manche Unternehmen fügen Mitarbeitende hinzu, die bislang nicht mit GitLab gearbeitet haben, und benötigen mehr Seats. Andere gestalten ihre Organisationsstruktur und den Einsatz externer Entwickelnder rund um Agents um, was den Seat-Bedarf in beide Richtungen beeinflussen kann. Die Seat-Anzahl in sechs Monaten ist ungewiss – ein Jahresvertrag legt sie mit einer einzigen Schätzung fest. Umfang der KI-Nutzung. Die Nutzung von Agents folgt einer eigenen Wachstumskurve aus Use Cases, Enablement und technologischen Weiterentwicklungen.

Die Nutzung von Agents folgt einer eigenen Wachstumskurve aus Use Cases, Enablement und technologischen Weiterentwicklungen. Benötigte Funktionen. Neue agentische Infrastrukturfunktionen werden laufend bereitgestellt. Welche davon im Laufe des Jahres eingesetzt werden sollen, ist bei Vertragsabschluss nicht absehbar.

Ein herkömmlicher Vertrag erfordert, alle drei Punkte im Voraus festzulegen und mit dieser Schätzung bis zur Verlängerung auszukommen. Wird zu hoch kalkuliert, entstehen Mehrkosten für ungenutzte Seats und Kapazitäten. Wird zu niedrig kalkuliert, erfordert jede neue Funktion einen neuen Beschaffungsprozess – genau dann, wenn das Team Fahrt aufnimmt. In beiden Fällen bleibt der Vertrag fix, während sich die Anforderungen weiterentwickeln.

Jahresbudgets, monatlich angepasst

GitLab Flex ist eine jährliche Budgetverpflichtung auf Basis einer veröffentlichten Preisliste. Aus dieser einzelnen Vereinbarung heraus lassen sich Platform-Seats, GitLab Credits und nutzungsbasierte Funktionen beziehen – über GitLab.com Multi-Tenant-SaaS, Self-Managed (einschließlich air-gapped) und GitLab Dedicated Single-Tenant-SaaS. Entscheidend ist, dass Flex genau in den drei Bereichen flexibel bleibt, die sich vorab nicht planen lassen.

Seats anpassen ohne Warteschleife bis zur Verlängerung. Wenn ein Team ein Projekt abschließt, müssen keine Gebühren für ungenutzte Seats bis zur nächsten Vertragsverlängerung gezahlt werden. Die monatlichen Reservierungen lassen sich auf die Seats eines anderen Teams oder auf KI-Nutzung umschichten – innerhalb der bestehenden Vereinbarung.

KI-Nutzung mit kalkulierbaren Kosten skalieren. Der Verbrauch wird zum veröffentlichten Tarif gegen die Jahresvereinbarung angerechnet. Nutzung oberhalb der vollen Vereinbarung wird on-demand zu 1 $ pro Credit abgerechnet, sodass ein intensiver Monat keine unerwarteten Mehrkosten verursacht. Größere Vereinbarungen ermöglichen bessere Einheitstarife, und reservierte Kapazitäten kosten weniger als ungeplante Nutzung.

Neue Funktionen ohne neuen Beschaffungsprozess freischalten. Berechtigte, nach Vertragsabschluss veröffentlichte Funktionen erscheinen auf derselben Preisliste und lassen sich aus der bestehenden Vereinbarung entnehmen – ohne zusätzliche Beschaffungsschritte.

Wer bereits mit Verbrauchspreismodellen gearbeitet hat – Cloud Credits, Observability Credits –, dem kommt das Drawdown-Prinzip vertraut vor. Der Unterschied: Bei Flex liegen Seats und Nutzung unter derselben Vereinbarung – Budget lässt sich zwischen beiden verschieben. Bei den meisten Modellen werden Seat-Lizenzen und Nutzungskontingente in separaten Töpfen geführt, die sich ohne Nachverhandlung nicht umschichten lassen.

Eine Jahresvereinbarung. Monatliche Reservierungen über Seats und nutzungsbasierte GitLab Credits. Ausgaben bei Bedarf anpassen. Ohne Nachtragsverhandlung.

Eine Vereinbarung, beliebige Kombination

Eine einzelne Flex-Vereinbarung kann beliebige Kombinationen der folgenden Optionen umfassen – alle aus derselben Jahresvereinbarung:

Platform-Seats. GitLab Premium und Ultimate zu veröffentlichten Tarifen, mit Mengenrabatten entsprechend dem Vereinbarungsvolumen. (Der Flex-Mengenrabatt ist der Ausgangspunkt für Seat-Rabatte und wird automatisch basierend auf dem Gesamtvolumen der Vereinbarung angewendet. Seat-Rabatte können mit entsprechenden Genehmigungen über das Flex-Rabattniveau hinausgehen.)

GitLab Premium und Ultimate zu veröffentlichten Tarifen, mit Mengenrabatten entsprechend dem Vereinbarungsvolumen. (Der Flex-Mengenrabatt ist der Ausgangspunkt für Seat-Rabatte und wird automatisch basierend auf dem Gesamtvolumen der Vereinbarung angewendet. Seat-Rabatte können mit entsprechenden Genehmigungen über das Flex-Rabattniveau hinausgehen.) GitLab Credits. Credit-basierte Funktionen wie GitLab Duo Agent Platform, Hosted Runner und Artefaktverwaltung, jeweils zu einem veröffentlichten Credit-Tarif.

Credit-basierte Funktionen wie GitLab Duo Agent Platform, Hosted Runner und Artefaktverwaltung, jeweils zu einem veröffentlichten Credit-Tarif. Alle Deployment-Typen. GitLab.com, Self-Managed, Dedicated und air-gapped – alle unter einer Vereinbarung, sodass sich die Zusammensetzung im Laufe der Laufzeit ohne Umstrukturierung ändern kann.

Monatliche Reservierungen über Seats und nutzungsbasierte GitLab Credits anpassen. Ausgaben bei Bedarf anpassen. Ohne Nachtragsverhandlung. (Die obige Abbildung dient zur Veranschaulichung der Produktfunktionsweise in einem Kundenportal, tatsächliches Layout und Erscheinungsbild können abweichen.)

Mengenrabatte und Ausgabenkontrolle

Größere Jahresvereinbarungen ermöglichen bessere Einheitstarife in der gesamten Preisliste. Reservierte Kapazitäten kosten weniger als ungeplante Nutzung.

Obergrenzen auf Abonnement- und Nutzerebene sowie Administratorkontrollen auf Gruppenebene unterstützen Teams bei der Budgeteinhaltung.

Nicht reservierte Seats werden zum effektiven Tarif abgerechnet – zum selben vorausverhandelten Preis wie reservierte Seats.

Nutzung oberhalb der vollen Flex-Vereinbarung wird zu On-Demand-Tarifen abgerechnet – zu 1 $ pro Credit oder dem individuell vereinbarten Seat-Preis.

Cloud-verbundene Kunden werden automatisch abgerechnet; air-gapped-Kunden erhalten zweimal jährlich eine Rechnung.

Bestehende Pläne bis zur Verlängerung beibehalten

GitLab Premium und GitLab Ultimate sind weiterhin zum direkten Seat-Preis verfügbar. Flex ist die empfohlene Struktur für neue Vereinbarungen. Bestandskunden können ihren bestehenden Vertrag bis zur Verlängerung weiterführen. Mit Flex ändern sich die Tier-Funktionen nicht: GitLab Premium und Ultimate Features bleiben erhalten.

Wer sich der Vertragsverlängerung nähert und Flex evaluieren möchte: Das Account-Team kann beide Optionen auf Basis der aktuellen Funktionen und KI-Nutzung gegenüberstellen, damit ein Vergleich vor der Entscheidung möglich ist.

Mit einem zukunftsfähigen Modell starten

Der Übergang zu agentischem Software Engineering ist nicht nur ein Produktwandel. Es ist auch ein Wandel in Budgetierung und Planung. GitLab Flex bietet Organisationen eine Vereinbarung für Plattform- und KI-Ausgaben, ein klareres Betriebsmodell für die Verwaltung beider Bereiche und eine Struktur, die mit den sich ändernden Anforderungen Schritt hält.

Bestellungen über GitLab Flex können jetzt angefragt werden, die Abwicklung wird im Laufe des Quartals ausgerollt.

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Den vollständigen Überblick über die bei Transcend vorgestellten Plattforminnovationen, darunter GitLab Orbit, Agentic Git und AI Governance, bietet unser What's-New-Portal.