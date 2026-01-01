8 agentische KI-Muster, die Teamzusammenarbeit verändern
Was eine UX-Forscherin in einer Studie zu 17 agentischen Plattformen darüber gelernt hat, wie menschliche Teams optimal mit KI zusammenarbeiten.Beitrag lesen
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Ab August 2026 verwendet Atlassian Kundendaten für KI-Training. Was das für Governance aufwirft – und wie GitLabs Ansatz strukturell anders ist.
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KI-gestützte Schwachstellenerkennung entwickelt sich schnell, doch Durchsetzung, Governance und Supply-Chain-Sicherheit erfordern eine integrierte Plattform.
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