Déploiements sécurisés et rapides vers Google Agent Engine avec GitLab
Découvrez comment créer un agent d'IA avec l'Agent Development Kit de Google et le déployer sur Agent Engine à l'aide de GitLab.Lire l’article
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GitLab renforce son intégration d'Anthropic Claude avec une IA gouvernée, de nouveaux modèles et une flexibilité cloud pour le développement logiciel en entreprise.
Découvrez comment les clients Google Cloud adoptent GitLab et Vertex AI pour les modèles de base, les contrôles d'entreprise et la richesse de Model Garden.
Découvrez comment tirer parti des modèles d'IA externes comme Claude d'Anthropic pour automatiser la génération de code et la création de pipelines directement dans GitLab.
Enjeux actuels, vision de GitLab et cas d'usage concrets : découvrez comment une orchestration intelligente des agents d'IA peut transformer votre organisation.
La détection des vulnérabilités assistée par l'IA évolue rapidement, mais les défis plus complexes liés à l'application, à la gouvernance et à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement nécessitent une plateforme avec une approche globale.
GitLab Duo Agent Platform est la plateforme d'orchestration intelligente de GitLab pour le DevSecOps. En disponibilité générale depuis janvier 2026, GitLab Duo Agent Platform intègre des agents spécialisés capables de planifier, coder, relire, débugger et sécuriser des applications de manière autonome.
Découvrez comment connecter des outils externes à GitLab Duo Agent Platform via le MCP avec une configuration pas à pas et trois démonstrations pratiques.
Déployez une approche DevSecOps à grande échelle grâce aux agents d'IA qui collaborent avec les équipes pour automatiser les workflows, appliquer la conformité et accélérer la livraison logicielle.
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