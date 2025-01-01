GitLab Transcend

Rejoignez-nous pour un événement virtuel exclusif explorant le véritable potentiel de l'IA agentique pour la livraison logicielle.

10 février 2026 | 12h SGT / 10h GMT / 9h PT

Sous-titres disponibles en 16 langues, dont le français.

Aperçu

Découvrez les prochaines étapes de votre parcours de modernisation dans les domaines du DevOps, de la sécurité et de l'IA avec des témoignages d'organisations comme la vôtre, un aperçu exclusif des dernières innovations de GitLab et des échanges avec vos pairs ainsi que les leaders de GitLab.

Êtes-vous un décideur basé à Paris, New York, San Jose, Dallas, Atlanta, Washington D.C., Londres, Munich ou Riyad ? Participez à notre événement GitLab Transcend en personne !

Apprenez de vos pairs

Découvrez comment les équipes résolvent les défis du monde réel en modernisant les workflows de développement avec l'IA, sans compromettre la qualité ni la sécurité.

Découvrez les nouveautés de GitLab

Obtenez un aperçu de notre roadmap produit à venir et de nos domaines d'investissement.

Participez à des démonstrations interactives

Bénéficiez de démonstrations pratiques présentées par nos experts produit.

Partagez vos retours à nos équipes

Faites part de vos retours sur la vision et la roadmap de GitLab directement avec les équipes produit de GitLab.

