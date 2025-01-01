GitLab Transcend

Apprenez de vos pairs

Découvrez comment les équipes résolvent les défis du monde réel en modernisant les workflows de développement avec l'IA, sans compromettre la qualité ni la sécurité.

Découvrez les nouveautés de GitLab

Obtenez un aperçu de notre roadmap produit à venir et de nos domaines d'investissement.

Participez à des démonstrations interactives

Bénéficiez de démonstrations pratiques présentées par nos experts produit.

Partagez vos retours à nos équipes

Faites part de vos retours sur la vision et la roadmap de GitLab directement avec les équipes produit de GitLab.