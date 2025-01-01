GitLab Transcend
Partecipate a un esclusivo evento virtuale esplorando il vero potenziale dell'IA agentiva per la consegna del software.
10 febbraio 2026 | 12:00 SGT / 10:00 GMT / 9:00 PT
Sottotitoli disponibili in 16 lingue, inclusi francese, tedesco, coreano e giapponese
Panoramica
Scoprite i prossimi passi nei vostri percorsi di modernizzazione DevOps, Sicurezza e IA con storie reali di organizzazioni come la vostra, un'anteprima esclusiva delle ultime innovazioni di GitLab e conversazioni con i vostri colleghi e i leader di GitLab.
Siete un decisore a New York, San Jose, Dallas, Atlanta, Washington D.C., Londra, Monaco, Parigi o Riyadh? Partecipate a Transcend di persona!
Imparate dai vostri colleghi
Scoprite come i team risolvono le sfide del mondo reale modernizzando i workflow di sviluppo con l'IA, senza compromettere la qualità e la sicurezza.
Anteprima del prossimo capitolo di GitLab
Ottenete un'anteprima della nostra prossima roadmap dei prodotti e delle aree di investimento.
Dimostrazioni tecnologiche
Assistete alle dimostrazioni delle ultime innovazioni di GitLab dai nostri esperti di prodotto.
Portate il vostro feedback direttamente alla fonte
Condividete il vostro feedback e le vostre domande in diretta con i leader dei prodotti di GitLab.
