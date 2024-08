Che cos'è la CI/CD?

Una pipeline CI/CD è un processo automatizzato utilizzato dai team di sviluppo software per ottimizzare la creazione, il collaudo e il deployment delle applicazioni. L'acronimo "CI" identifica l'integrazione continua, in base alla quale gli sviluppatori eseguono di frequente il merge delle modifiche al codice in un repository centrale, riuscendo in tal modo a rilevare eventuali ticket già dalle prime fasi. L'acronimo "CD" si riferisce invece alla distribuzione o al deployment continuo, un processo che automatizza il rilascio dell'applicazione nell'ambiente previsto, rendendola subito disponibile a beneficio degli utenti. Questa pipeline è fondamentale per i team che mirano a migliorare la qualità del software e ad accelerare la distribuzione attraverso aggiornamenti regolari e affidabili.

L'integrazione di una pipeline CI/CD nel flusso di lavoro riduce significativamente il rischio di errori nel processo di deployment. L'automazione di build e test permette di individuare e correggere tempestivamente i bug, mantenendo un software di alta qualità.

Che cosa si intende per test continui?

I test continui rappresentano una prassi di collaudo del software, in base alla quale i test vengono eseguiti continuativamente per individuare i bug non appena vengono introdotti nella codebase. Generalmente, in una pipeline CI/CD, i test continui vengono eseguiti automaticamente e ogni modifica del codice attiva una serie di test per garantire che l'applicazione continui a funzionare come previsto. In questo modo è possibile individuare eventuali problemi all'inizio del processo di sviluppo e impedire che diventino sempre più difficili da contrastare e onerosi da risolvere. Inoltre, i test continui possono offrire un prezioso feedback agli sviluppatori riguardo alla qualità del loro codice, aiutandoli a rilevare e a risolvere potenziali problemi prima del rilascio nell'ambiente di produzione produzione.

All'interno della pipeline CI/CD vengono eseguiti test continui di vario tipo. Ecco qualche esempio: