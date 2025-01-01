"Spostare la sicurezza a sinistra e utilizzare la visibilità della piattaforma sull'intero processo è significativo per noi. Invece di verificare sicurezza e conformità più avanti nel ciclo di vita del software, quando richiede più lavoro tornare indietro e risolvere eventuali problemi. La sicurezza è la nostra massima priorità. Questo lo rende più facile."

Ram Kothur, Director of Enterprise DevOps and Cloud Engineering, Ally