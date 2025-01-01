Framework di conformità personalizzati ora disponibili

Conformità intelligente di cui ti puoi fidare.

Conformità integrata e automatizzata che accelera il tuo ciclo di vita di sviluppo software, senza mai rallentarlo.

Conformità alla velocità dello sviluppo

Applica policy e controlli fin dall'inizio del processo di sviluppo integrandoli direttamente nelle tue pipeline.

Framework supportati

Gestisci più framework contemporaneamente e raggiungi una conformità continua con l'ampia libreria di framework di GitLab che si adatta alle tue esigenze di conformità in evoluzione.

Risultati concreti da team regolamentati

"Spostare la sicurezza a sinistra e utilizzare la visibilità della piattaforma sull'intero processo è significativo per noi. Invece di verificare sicurezza e conformità più avanti nel ciclo di vita del software, quando richiede più lavoro tornare indietro e risolvere eventuali problemi. La sicurezza è la nostra massima priorità. Questo lo rende più facile."

Ram Kothur,

Director of Enterprise DevOps and Cloud Engineering, Ally

Visualizza il caso di studio

10x

aumento della cadenza di rilascio e riduzione del 99% dei tempi di inattività

Intuitive Machines85%

riduzione della durata dell'audit con processi ridotti da diverse settimane a meno di una*

2024 Forrester83%

riduzione del tempo di reporting con automazione della dashboard in tempo reale*

2024 Forrester13x

scansioni di sicurezza più veloci e 90% di risparmio nell'amministrazione della toolchain

CACI2x

distribuzione delle funzionalità più veloce per soluzioni di infrastruttura AI end-to-end

Sperimenta la conformità integrata

Questo tour guidato e interattivo ti mostrerà come GitLab consente ai team di definire barriere di protezione applicabili durante tutto il ciclo di vita di sviluppo software.

Illustrazione della conformità integrata

Esplora la conformità per settore

Servizi finanziari
Settore pubblico
Telecomunicazioni
Automotive
Istruzione
Aerospaziale

Oltre il 50% delle società Fortune 100 si affida a GitLab

Inizia a distribuire software migliori più velocemente

Scopri cosa può fare il tuo team grazie a una

piattaforma DevSecOps intelligente.

