Uno dei maggiori vantaggi dell'utilizzo della piattaforma DevSecOps di GitLab è che consente a CACI di gestire i requisiti di conformità di sicurezza in continua evoluzione, evitando costose rielaborazioni future.

Rispettare le leggi, i regolamenti e le norme governativi è fondamentale per qualsiasi appaltatore del settore pubblico. È necessario non solo garantirne il rispetto, ma essere in grado di dimostrarlo.

Il CSDE è un altro esempio di come CACI investa in anticipo rispetto alle esigenze dei clienti. "Ci siamo posizionati in modo da poter soddisfare i futuri requisiti di sicurezza dei nostri contratti", afferma Craft. "Possiamo attestare di soddisfare gli standard di sicurezza grazie ai dati tracciati e archiviati nella piattaforma di GitLab".

Inoltre, l'utilizzo di un'unica piattaforma consente ai team di CACI di adottare un approccio Shift Left, incorporando la sicurezza in ogni fase del ciclo di sviluppo software. Questa è la chiave per riuscire a soddisfare le normative governative statunitensi sulla sicurezza, come il Secure Software Development Framework (SSDF).