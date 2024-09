La Community Edition di GitLab è stata introdotta in NVIDIA in modo molto simile. Da quando GitLab è stato introdotto internamente nel 2016, il tasso di accettazione complessivo è salito alle stelle e questa soluzione ora è pienamente supportata. Poiché lo strumento veniva usato da più persone, era chiaro che le capacità di integrazione, la scalabilità e la facilità d'uso di GitLab sono elementi che non tutti gli altri strumenti possiedono. "GitLab è l'unico server Git che ci offre davvero queste funzionalità. Penso che sia stata una svolta enorme per noi amministratori", afferma Sage.

GitLab Geo è particolarmente importante affinché i team distribuiti lavorino in modo efficiente ed efficace. GitLab Geo riduce il tempo (e lo stress) necessario ai team di sviluppo distribuiti di NVIDIA per clonare e gestire i progetti. "GitLab è migliorato continuamente grazie alla scalabilità. Ha aumentato la capacità di diffondersi tra più nodi. Con Geo, all'interno di un data center, ora possiamo scalare... Abbiamo molti nodi che eseguono e condividono il carico, ed è tutto invisibile agli utenti. Continuiamo a lavorare perché la soluzione sia più scalabile, più tollerante agli errori e più disponibile", dice Sage. "Ora stiamo eseguendo aggiornamenti per azzerare i tempi di inattività: tutto ciò è stato davvero un grande miglioramento nel prodotto e rende più facile l'esecuzione e la gestione in un deployment esteso".

GitLab Geo consente a NVIDIA di espandersi facilmente in tutto il mondo e di fornire servizi ai propri team internazionali. Grazie alle immagini speculari di sola lettura di GitLab Geo, l'azienda riesce a tenere i dati vicini agli utenti, evitando ore di attesa per l'estrazione di grandi repository necessari per il lavoro.

L'obiettivo finale è fornire agli sviluppatori un'esperienza dedicata e scalabile, e impedire che gli utenti usino tutti i server contemporaneamente. NVIDIA sta inoltre creando strutture aggiuntive: GitLab Geo, con le sue funzionalità di alta disponibilità (HA), aiuta i team a prepararsi a qualsiasi esigenza di ripristino di emergenza, nonché a mantenere alto il tempo di attività.

GitLab fornisce anche un livello di trasparenza che altri strumenti non hanno. "Il fatto che sia così trasparente nel processo di sviluppo è un vantaggio enorme. Mi ha aiutato a prendere velocità in tempi relativamente brevi. E ora posso anche capire come funziona internamente il prodotto e sistemare le cose da solo", racconta Herlihy.