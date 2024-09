Gli ingegneri di Goldman Sachs hanno aumentato l'efficienza e la velocità grazie a una collaborazione più stretta. Ora decine di team eseguono il push in produzione in meno di 24 ore. Unendo le varie parti del ciclo di sviluppo in un unico ecosistema coerente, GitLab ha aiutato gli sviluppatori a lavorare in modo più efficace. Tutte le diverse attività possono essere riunite sotto un unico ombrello, aumentando l'efficienza.

L'azienda usa GitLab anche per spostare i team su un'infrastruttura più strategica che supporta i container e per altre iniziative strategiche disponibili solo sulla nuova piattaforma. In tal modo, usa le tecnologie più moderne dove più è necessario, e non solo per la retrocompatibilità con l'infrastruttura legacy. Inoltre, l'integrazione ottimale di GitLab con Kubernetes ha semplificato il processo.