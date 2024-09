Per apportare le modifiche necessarie, a metà del 2020 CARFAX ha deciso di usare la piattaforma DevSecOps di GitLab, in particolare GitLab Ultimate. "Con GitLab sapevamo che avremmo ottenuto molte funzionalità da sfruttare senza doverle creare manualmente", afferma Portofe.

Come primo passo, CARFAX si è concentrata sul mirroring della codebase in GitLab e sull'uso delle analisi di sicurezza di GitLab in tutto il codice. Questa fase è stata completata nei primi sei mesi. Successivamente, l'azienda ha iniziato a utilizzare GitLab per il repository del codice e le funzionalità della pipeline CI/CD. L'azienda non ha definito un ordine rigido di migrazione o una tabella di marcia precisa, ma i team di sviluppo software hanno stilato dei piani per usare la piattaforma di GitLab nelle loro roadmap di prodotto individuali. Per aiutare gli sviluppatori che stavano iniziando a usare GitLab, CARFAX ha istituito un team centrale che collaborasse con loro.

Inizialmente, GitLab veniva usato principalmente per le app rivolte ai clienti. Contemporaneamente, si è iniziato a migrare le pipeline corrispondenti per le stesse applicazioni. Il software non rivolto ai clienti, insieme alle app legacy di grandi dimensioni, avrà un percorso di migrazione più lungo.

"Abbiamo permesso ai team di sviluppo di pianificarlo da soli", afferma Portofe. "Abbiamo concesso parecchia flessibilità, perché molte delle loro roadmap erano già state preparate. In questo modo abbiamo generato molto entusiasmo, perché i vantaggi dell'analisi di sicurezza e della migliore comprensione del codice sono stati evidenti".