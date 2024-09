Come azienda di telecomunicazioni leader in Europa, Deutsche Telekom sa bene quanto il DevOps sia cruciale per un ciclo di sviluppo software efficiente. "Naturalmente, il DevOps non riguarda solo la strumentazione, ma anche la mentalità, la cultura aziendale, il modo in cui le persone collaborano", afferma Thorsten Bastian, responsabile del CI/CD Hub di Telekom IT. Le metodologie DevOps sono diventate un punto di forza nella strategia di Deutsche Telekom per semplificare lo sviluppo software e ridurre le attività manuali, abbattere i silos, aumentare la collaborazione e la produttività e accelerare il time to market.

Ma tutto ciò non è avvenuto all'improvviso. Per diversi anni, mentre Deutsche Telekom passava da un approccio a cascata alla metodologia Agile, diversi team di sviluppo software all'interno dell'azienda hanno iniziato a valutare come sfruttare l'automazione e l'integrazione/distribuzione continua (CI/CD). Tuttavia, all'inzio l'adozione dei nuovi processi è stata irregolare. I team, infatti, usavano strumenti diversi per l'automazione e non c'era quindi un'unica fonte di riferimento per la condivisione o la collaborazione sul codice.

Telekom IT, una divisione di Deutsche Telekom che progetta, sviluppa e gestisce sistemi IT per l'azienda, aveva la necessità di una piattaforma centralizzata in cui gli sviluppatori potessero condividere il codice e attingere a un insieme comune di funzionalità per l'automazione e la CI/CD. "Dovevamo ridurre le attività manuali in modo che i dipendenti potessero dedicarsi ad attività più complesse di aspetti più innovativi dell'intero processo di sviluppo", afferma Bastian.

Norman Stamnitz, product manager della suite di strumenti di CI/CD di Telekom IT, che è basata su GitLab, spiega che un processo di selezione guidato dagli utenti li ha condotti fino a GitLab. "Coerentemente con le metodologie DevOps e Agile, non volevamo adottare un approccio autoritario", afferma Stamnitz. "Desideravamo far decidere a chi avrebbe effettivamente usato la piattaforma quale fosse la soluzione migliore. È così che siamo arrivati a GitLab". Stamnitz e il suo team hanno iniziato dal livello Premium di GitLab, che offriva funzionalità adatte a grandi società come il supporto prioritario.

Telekom IT ha voluto garantire che tutti gli sviluppatori e i tecnici DevOps in Deutsche Telekom potessero usare GitLab. La suite di strumenti di CI/CD doveva essere accessibile su qualsiasi tipo di laptop, senza la necessità di registrarsi con un account separato o di compilare complicati moduli d'ordine. "Quando il sistema è stato reso disponibile, abbiamo solo fatto un po' di pubblicità nei team interni, poi si è diffuso da solo", racconta Stamnitz. "In pochissimo tempo contavamo oltre 1.000 utenti sulla piattaforma, e questo senza alcuna imposizione da parte dei manager IT o di altri dirigenti. La nostra suite di strumenti di CI/CD basata su GitLab si è diffusa a macchia d'olio attraverso il passaparola".

E non sono stati solo i progetti e gli utenti di Telekom IT a passare a GitLab. Anche altre unità IT in tutta l'azienda hanno deciso di passare dai propri sistemi di CI/CD (in parte già basati su GitLab, in parte basati su strumenti diversi) all'istanza GitLab Premium centrale di Telekom IT.

Oggi, due anni e mezzo dopo, Telekom IT ha più di 13.000 utenti attivi in GitLab da tutta l'azienda e circa il 75% dei programmi Agile usa la suite di strumenti di CI/CD di Telekom IT. Stamnitz spiega che il feedback degli utenti è stato estremamente positivo. "Sono sempre molto grati del fatto che offriamo la piattaforma e che non debbano gestirla da soli: lo strumento è lì, e funziona. L'esperienza per gli sviluppatori, credo, è abbastanza buona".

Parte di questa esperienza migliore per gli sviluppatori è dovuta all'approccio "inner source", ovvero la condivisione di codice e conoscenze all'interno dell'organizzazione. "Prima di acquistare GitLab Premium, era difficile trovare un modo per facilitare la condivisione del codice tra i diversi reparti dell'azienda. Naturalmente avevamo vari repository di codice, come Git o Subversion, ma la condivisione era sempre un problema", ricorda Stamnitz. "I dipendenti dicevano: <<Sono sicuro che è già stato sviluppato centinaia di volte, ma non riesco ad accedere al codice sorgente>>. La situazione oggi è diversa grazie all'installazione centralizzata di GitLab, perché ora tutti forniamo l'hosting del codice sorgente più o meno sulla stessa piattaforma. Tutti possono vederlo e partecipare allo sviluppo".