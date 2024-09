Poiché la rapida adozione di GitLab ha creato la necessità di una soluzione più scalabile, Lockheed Martin, GitLab e Amazon Web Services (AWS) hanno collaborato per automatizzare e ottimizzare la distribuzione del codice di Lockheed Martin in tutta l'azienda. Innanzitutto, le tre società hanno architettato accuratamente il progetto. AWS ha poi contribuito ad automatizzare e ottimizzare l'implementazione di GitLab di Lockheed Martin per l'ambiente CI/CD, fornendo l'Infrastructure as Code (IaC) per distribuire l'ambiente in due ore, invece delle diverse ore impiegate in precedenza.

Il team AWS ha inoltre stabilito flussi di lavoro per fornire un'architettura di ripristino di emergenza completamente automatizzata e altamente disponibile per GitLab, e che fosse conforme e scalabile. Questo ha permesso di avere un processo coerente, senza interventi manuali. AWS ha anche supportato il bilanciamento del carico per scalare automaticamente il processo di deployment in base alla domanda degli sviluppatori per le esecuzioni della pipeline e al traffico degli utenti, in modo che gli sviluppatori non rimanessero in attesa dei deployment da eseguire. Sono stati eseguiti test pre-migrazione per stabilire le linee di base, seguiti da test post-migrazione per misurare i guadagni in termini di prestazioni e scalabilità per deployment più veloci.

Inoltre, sono stati implementati controlli di monitoraggio e sicurezza per conformarsi ai criteri di sicurezza di Lockheed Martin. Il team ha quindi potuto fornire efficienze operative e il numero di richieste di build in attesa di essere elaborate è sceso da 200 a zero, con una riduzione dei tempi di deployment del codice in tutta l'azienda. Questo lavoro ha dimostrato come grandi società con migliaia di sviluppatori software possono creare ed eseguire il deployment di pipeline di codice automatizzate, scalabili e resilienti nel cloud, con piattaforme come GitLab e adottando le best practice AWS.