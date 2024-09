Come riconoscimento della partnership in corso tra GitLab e Ally, quest'anno GitLab è stata insignita del premio inaugurale Velocity with Quality Award di Ally nell'ambito del programma 2023 Technology Partner Awards dell'istituto finanziario. Questa onorificenza è conferita al fornitore che dimostra velocità di commercializzazione, reattività e flessibilità eccellenti, consentendo ad Ally di fornire valore ai propri clienti rapidamente.

"Il cuore dell'eccellenza tecnica è il DevSecOps", afferma Nans Sivaram, direttore esecutivo e CIO della divisione Consumer, Commercial Banking & Invest di Ally. "Il cuore del DevSecOps è GitLab, che in Ally ha fatto la differenza per la nostra attività e per i nostri team."

Il premio ottenuto da GitLab è uno dei cinque conferiti dal programma di Ally, che intende accendere i riflettori sui fornitori terzi che hanno offerto un servizio eccezionale all'azienda.

"Abbiamo inaugurato la prima edizione dei premi Ally Technology Partner annuali per riconoscere i partner chiave che contribuiscono al nostro successo, e siamo stupiti dal grande interesse riscontrato", afferma Sathish Muthukrishnan, Chief Information, Data and Digital Officer di Ally Financial Inc. "Ogni vincitore mostra l'importanza e il valore di esecuzione, qualità e partnership di ottima qualità. Siamo lieti di poter conferire premi attraverso questo programma".