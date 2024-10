Il decollo del lander non era l'ultimo compito del team DevSecOps.

Il primo volo di qualsiasi veicolo spaziale è considerato sperimentale, perciò i tecnici si attendono di trovare e categorizzare una serie di problemi solo dopo il lancio. Nel caso di Odysseus "sicuramente ci sono stati elementi a sorpresa emersi in volo nonostante tutti i complessi test che avevamo eseguito", racconta Blakeslee. "Perciò abbiamo dovuto applicare le patch al software durante il volo. Le scadenze erano ancora più stette. La posta in gioco era altissima. C'era molta più tensione".

A causa delle tempistiche dovute alla meccanica orbitale e ai vincoli termici, c'erano scadenze specifiche per l'invio di patch al lander, sia in fase di volo che dopo l'allunaggio. Per creare e distribuire rapidamente queste patch, comprese le correzioni per i telemetri laser, le comunicazioni e la navigazione, è stato fatto grande affidamento sulle pipeline di integrazione continua (CI) di GitLab per garantire che le patch non introducessero difetti nel sistema.

Come racconta Blakeslee, le pipeline CI consentono ai team di esaminare il software ed eseguire controlli di assicurazione qualità a una velocità impossibile da raggiungere manualmente. Gli sviluppatori di Intuitive Machines sono stati in grado di creare i propri test di regressione, integrazione, assicurazione qualità e accettazione che vengono eseguiti nelle pipeline. I test hanno fornito approfondimenti sul codice modificato e hanno assicurato che le patch non avessero introdotto errori, fossero compatibili con il software di terra e risolvessero effettivamente i problemi.

"Abbiamo esaminato tutto nelle pipeline CI", afferma Blakeslee, raccontando come GitLab ha permesso di ridurre di 20 volte il tempo di esecuzione della pipeline. "Bisogna introdurre buone patch nella navicella spaziale. Come si può immaginare, se le patch non sono ottimali tutto può andare a gambe all'aria. Un problema simile potrebbe porre fine alla missione, quindi serve uno strumento che esegua controlli delle patch. GitLab ha fatto proprio questo".

Quando il veicolo spaziale è allunato con un'inclinazione inaspettata, che ha causato gravi problemi di comunicazione, queste pipeline CI hanno anche aiutato i team DevSecOps a creare patch per i problemi dovuti all'atterraggio imprevisto. Per risolverli si è dovuto sviluppare rapidamente diverse patch, verificarle utilizzando le pipeline CI e ripristinare tempestivamente i sistemi di comunicazione, inviando infine le patch a 250.000 miglia di distanza per ripristinare il funzionamento del lander.