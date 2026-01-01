GitLab Transcend

先進企業がエージェント型AIの可能性をどう引き出しているのか、そしてGitLabが描く未来を、ご覧ください。

英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、日本語の字幕が利用可能です

オンデマンドで視聴する

ワークフローを統合し、チームの力を引き上げる

AIによってコーディングは加速しています。しかし、ツールの分断、手作業による引き継ぎ、セキュリティの穴がチームの足かせになっていませんか。先進企業の成功事例とGitLab最新イノベーションの独占紹介を通じて、モダナイゼーションの次の一手を見つけましょう。

技術リーダーたちの「今」を聞く

サウスウエスト航空社とOracle Cloud Infrastructureのテクノロジーリーダーがテクノロジーリーダーが語る、ソフトウェア開発の未来をお聞きください。

モダナイゼーション戦略を最適化しよう

DevOps・セキュリティ・AIのワークフローを統合し、運用負荷を削減しながら確かなROIを実現する方法をご紹介します。

エージェント型AIのユースケースを見る

実際の開発現場を想定したテクニカルデモを通じて、エージェント型AIでワークフローを自動化し、ソフトウェアライフサイクル全体の課題を解決する方法をご紹介します。

GitLabの次章を先取りする

今後のプロダクトロードマップと重点投資領域を、いち早くご紹介します。

登壇者

grant-morris-headshot
Grant MorrisManaging Director, Technologyサウスウエスト航空者
victor-restrepo-headshot
Victor RestrepoGroup Vice President, North America EngineeringOracle Cloud Infrastructure
bill-staples-headshot
Bill StaplesChief Executive OfficerGitLab
manav-khurana-headshot
Manav KhuranaChief Product and Marketing OfficerGitLab
sherrod-patching-headshot
Sherrod PatchingVP, Customer ExperienceGitLab
john-coghlan-headshot
John CoghlanDirector, Developer AdvocacyGitLab
fatima sarah khalid headshot
Fatima Sarah KhalidDeveloper AdvocateGitLab
cesar-saavedra-headshot
Cesar SaavedraDeveloper AdvocateGitLab

GitLab Transcendをオンデマンドで視聴する

明記されていない限り、すべての項目は必須です。

今すぐ開発をスピードアップ

DevSecOpsに特化したインテリジェントオーケストレーションプラットフォームで実現できることをご確認ください。

無料トライアルを開始 お問い合わせ