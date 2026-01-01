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GitLabがホストするクラウド型。誰でも即座に利用でき、すぐに価値を実感できます。
エンタープライズに最適

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個人プロジェクトやオープンソースへのコントリビュートに取り組んでいる個人向け

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（1ユーザー/月額）
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Premium

生産性とコラボレーションの向上を求める成長する組織向け

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高度なセキュリティとコンプライアンス機能を必要とするエンタープライズ向け

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主な機能：

  • ソースコード管理とCI/CD

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  • 無制限のライセンスユーザー
  • 月あたり10,000コンピューティング時間

GitLab Duo Agent Platform

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  • 毎月50,000分のコンピューティング時間

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GitLab Flex Commitment

価格の柔軟性を必要とする組織は年間コミットメントを締結し、成長に合わせてGitLabプランと 使用量への支出を調整できます。

すべての有料プランでご利用いただけます

  • シートとGitLab Creditsの年間コミットメント
  • 必要に応じて支出を再配分
  • 年間予算に対して支出を追跡
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アドオン

GitLab Duo Agent Platform

AIエージェントがソフトウェア開発の全工程を支援。複雑な作業を自動化し、リリースを加速、チームの集中力を途切れさせません。

PremiumおよびUltimateプランでご利用いただけます

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年間コミットメントでボリュームディスカウントのご利用が可能

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コンピューティング時間

CI/CDジョブを実行するプロジェクトによるインスタンスRunnerの使用はコンピューティング時間で測定されます。追加のコンピューティング時間が必要な場合は、グループ用に追加購入できます。

$10
1,000分のコンピューティング時間（一回払い）
コンピューティング時間の購入方法はこちら

ストレージ

GitLab.comのFreeプランネームスペース内の各プロジェクトには、GitリポジトリとLarge File Storage（LFS）用に10 GiBの無料ストレージがあります。個人またはグループネームスペース用に追加ストレージを購入できます。

$5
毎月10 GiBのストレージ、年払い
ストレージの購入方法はこちら

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