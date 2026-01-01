GitLab Flex Commitment
価格の柔軟性を必要とする組織は年間コミットメントを締結し、成長に合わせてGitLabプランと 使用量への支出を調整できます。
すべての有料プランでご利用いただけます
- シートとGitLab Creditsの年間コミットメント
- 必要に応じて支出を再配分
- 年間予算に対して支出を追跡
もっとも包括的でインテリジェントなDevSecOpsプラットフォーム
個人プロジェクトやオープンソースへのコントリビュートに取り組んでいる個人向け
生産性とコラボレーションの向上を求める成長する組織向け
個人プロジェクトやオープンソースへのコントリビュートに取り組んでいる個人向け
生産性とコラボレーションの向上を求める成長する組織向け
*期間限定価格。詳細とプロモーション条件をご参照ください。
データの分離や保護、データ保存地の選択が必要な企業に最適なプラン
厳格な規制を求められる政府機関や業界向けのプラン
* GitLab.com版でのみ利用可能
** Self-Managed版でのみ利用可能
価格の柔軟性を必要とする組織は年間コミットメントを締結し、成長に合わせてGitLabプランと 使用量への支出を調整できます。
すべての有料プランでご利用いただけます
アドオン
AIエージェントがソフトウェア開発の全工程を支援。複雑な作業を自動化し、リリースを加速、チームの集中力を途切れさせません。
PremiumおよびUltimateプランでご利用いただけます
年間コミットメントでボリュームディスカウントのご利用が可能
Agentic Chat Web UIとIDE全体での多段階推論
AIカタログ エージェントとフローの管理と共有用
マージリクエスト作成、パイプライン修正、CI/CDモダナイゼーション用の自動フロー
ソフトウェア開発ライフサイクルに関わるすべての人向けの1つの計画ワークフロー。
Ultimate顧客向けに利用可能
CI/CDジョブを実行するプロジェクトによるインスタンスRunnerの使用はコンピューティング時間で測定されます。追加のコンピューティング時間が必要な場合は、グループ用に追加購入できます。
GitLab.comのFreeプランネームスペース内の各プロジェクトには、GitリポジトリとLarge File Storage（LFS）用に10 GiBの無料ストレージがあります。個人またはグループネームスペース用に追加ストレージを購入できます。
よくある
ご質問
はい。追加するにはいくつかのオプションがあります。サブスクリプション期間中はいつでもユーザーをサブスクリプションに追加できます。GitLabカスタマーポータルからアカウントにログインしてライセンス数を追加するか、お問い合わせから見積もり依頼が可能です。いずれの場合も、費用は見積もり/購入日からサブスクリプション期間の終了まで日割り計算されます。また、当社のTrue-upモデルに従い、追加のライセンス料金を支払う方法もございます。
四半期ごとに調整できるサブスクリプションが有効になっている場合（2021年8月1日以降にサブスクリプションを新規購入および更新する場合は、デフォルトオプション）、四半期中に追加されたユーザーには、過去1年間遡った料金を請求されるTrue-upモデルとは異なり、サブスクリプション期間の残りの四半期分のみが請求されます。たとえば、サブスクリプション期間の第3四半期中に50ユーザーを追加した場合、50ユーザーはサブスクリプション期間の第4四半期のみが課金されます。過去1年分の料金を請求されるTrue-upモデルは適応されません。 四半期ごとに調整できるサブスクリプションが有効になっていない場合は、契約更新時に、アドオンユーザーの過去1年分額ったTrue-up分が請求されます。たとえば、現在100人のアクティブユーザーがいる場合は、100ユーザーのサブスクリプションを購入する必要があります。次回の更新時に、300人のアクティブユーザー（200人の追加ユーザー）がいるとします。その場合の更新時には、300ユーザーのサブスクリプションの料金（次年度更新分）にプラスして、前年に使用した追加分の200ユーザー分の料金全額（追加遡り請求）もあわせて支払うことになります。
アクティベーションコードを使ってGitLab有料プランをアクティベートした場合、サブスクリプションを更新すると、次回のサブスクリプションデータ同期中に新しいサブスクリプションの契約期間がGitLab Self-Managedインスタンスに同期されます。ライセンスキーを使用した場合、新しいライセンスが送信されるので、GitLabインスタンスにアップロードしてください。こちらの手順に従って行ってください。
アクティベーションコードは、Cloud Licensingを使用してSelf-ManagedのサブスクリプションをアクティベートするためのGitLabの手法を指します。これにより、サブスクリプションの利用がよりスムーズになります。これは、バージョン14.1以降のすべてのお客様に必須となります。クラウドライセンスの詳細については、クラウドライセンスとは？およびアクティベーションコードでアクティベーションするには？をご覧ください。
エンタープライズアジャイルプランニングのサブスクリプションアドオンは、GitLab Ultimateサブスクリプションで利用でき、GitLab DevSecOpsプラットフォームにシームレスに統合され、非エンジニアユーザーが、ソフトウェア開発ライフサイクル全体でエンジニアと協業できるように支援します。エンタープライズアジャイルプランニングのアドオンユーザーは、Reporterアクセス権で招待し、イシュー、マイルストーン、ボードなどのプロジェクト情報を表示して操作できるようにする必要があります。このアクセスレベルでは、技術者ではないステークホルダーがプロジェクトの進捗状況を常に把握し、貴重なインプットを提供できるようになります。レポータユーザーのアクセス権限については、こちらをご覧ください。
GitLabは、ソリューションプロバイダーや専門サービスのエキスパートを始めとする、世界中のライセンスリセラーと提携しています。リセラーパートナーの全リストについては、GitLabパートナーロケーターを参照してください。
お客様および/またはその関連会社（従業員、代理人、およびコンサルタントを含むがこれらに限定されない）の個人のエンドユーザー（人または機械）のことで、本契約に基づくソフトウェアにアクセスできます。ネームスペース（トップレベルグループ）内のすべてのユーザー（例外はこちら）は、サブスクリプションの扱いになります。
はい。対象となるオープンソースプロジェクト、教育機関、およびスタートアップに対し、月50,000分のコンピューティング時間と無料のUltimateライセンスを提供します。詳細については、オープンソース団体向けGitLab、教育機関向けGitLabおよびスタートアップ向けGitLabプログラムページをご覧ください。
SAST、シークレット検出、コンテナスキャンといった基本的なスキャンは、すべてのプランで実行できます。ただし、エンタープライズレベルのスキャンと管理機能はUltimateでのみ利用可能です。 Ultimate は独自のテクノロジーと、スキャンをエンタープライズニーズに合わせてカスタマイズするための追加の方法を提供します。Ultimate の SASTには、誤検出を抑制し、脆弱性の移動を追跡するための独自のテクノロジーが含まれています。Ultimate のコンテナスキャンはGitLab の独自のアドバイザリデータベースを使用し、脆弱性の自動生成された修復を提供します。Ultimateでは、SASTとシークレット検出のルールセットをカスタマイズし、コンテナスキャンのCVE許可リストを管理することもできます。 さらにUltimateプランでは、主な操作性、ワークフロー、ガバナンスが向上しています。FreeとPremiumで利用可能な基本的なスキャンでは、スキャン結果はJSON形式のアーティファクトファイルとしてのみ出力されます。一方、Ultimateではマージリクエストとパイプラインで新たな発見事項が表示され、時間の経過とともに脆弱性と依存関係を追跡できます。Ultimateプランでは、脆弱性レポートと依存関係リストの結果やマージリクエスト中の問題を、GitLabの直感的な画面上で確認できます。また、Ultimateでは、セキュリティ対策状況に影響を与えるマージリクエストに対してセキュリティ承認を要求することもできます。
有料プランの場合、サポートリクエストのSLAの時間は、リクエスト自体のサポートの影響により異なります。緊急事態（重大度1）レベルのものは、24時間年中無休のサポートを受けられますが、それ以下のものは平日24時間のサポートになります。サポート時間の詳細については、GitLabグローバルサポート時間の定義およびサポートの優先地域が選択されている場合のサポート時間への影響をご覧ください。
GitLab Dedicatedは、完全に分離されたシングルテナントのSaaSサービスです。
5ユーザー制限は、プライベート表示レベルのトップレベルグループで、GitLab.comのFreeプランのユーザーに対してのみ適用されます。これらの変更は、パブリックトップレベルグループのGitLab.com版のFreeプランユーザー、有料プラン、Self-Managed版のFreeプラン、およびコミュニティプログラム（オープンソース団体向けGitLab、教育機関向けGitLab、スタートアップ向けGitLabのユーザーを含む）には適用されません。詳細はこちら。
コンピューティング時間をすべて使用した場合は、コンピュートリソースの使用量を管理、追加のコンピューティング時間を購入、またはアカウントをPremiumまたはUltimateにアップグレードできます。制限に達した場合でも、自前のRunnerは使用し続けられます。
暗号通貨をマイニングするためにGitLab.comで利用可能な無料のコンピューティング時間の乱用が大幅に増加しており、GitLab.comユーザーに断続的なパフォーマンスの問題を引き起こしています。このような不正利用を防ぐために、GitLab.comの共有Runnerを使用する場合は、クレジットカードまたはデビットカードの情報をご入力いただく必要があります。自前のRunnerを使用する場合や、共有Runnerを無効にする場合は、クレジットカードやデビットカードの詳細は必要ありません。カード情報を入力すると、1ドルの仮承認取引で確認されますが、実際には課金されず送金も行われません。詳細はこちら。
FreeプランのGitLab.comのプロジェクトには、GitリポジトリとLarge File Storage（LFS）に10 GiBのストレージ制限（調整可能）があります。ユーザーは追加ストレージを購入して、設定されたプロジェクトの制限を引き上げることができます。PremiumおよびUltimateのプロジェクトには、プロジェクトごとに500 GiBの固定制限があります。詳細については、プロジェクトの固定制限を参照してください。
Freeユーザーの場合、プロジェクトごとにGitリポジトリとLarge File Storage（LFS）使用量を合わせて10 GiBです。PremiumおよびUltimateユーザーの場合、プロジェクトごとにGitリポジトリとLarge File Storage（LFS）使用量を合わせて500 GiBです。PremiumおよびUltimateのお客様のストレージ制限は、プロジェクトごとに固定されています。追加のストレージを購入しても、単一プロジェクトの最大制限は増加しません。全体で利用可能なストレージが拡張されるのみです。たとえば、1TBのストレージを購入しても、1つのプロジェクトが500GiBの上限を超えることはできません。詳細については、固定プロジェクト制限を参照してください。
GitLabクレジットは3つの方法で取得できます:
含まれるクレジット：期間限定で、Premiumのお客様はユーザーあたり月額12クレジット、Ultimateのお客様はユーザーあたり月額24クレジットを追加料金なしで受け取ります。これらの含まれるプロモーションクレジットはGA後の期間限定で利用可能であり、GitLabの裁量で変更される可能性があります。プロモーション条件を参照してください。
月間コミットメントプール：組織が利用するクレジットの共有プールを購入します。コミットするクレジットが多いほど、より良い価格が得られます。これらのクレジットは毎月更新されます。
オンデマンドクレジット：含まれるクレジットとコミットされたクレジットをすべて使用した場合、標準料金$1/クレジットでGitLab Duo Agent Platformを従量課金ベースで使用し続けることができます。アカウントのオンデマンド請求を有効にすると、サブスクリプション期間の残りの間、有効なままになります。消費されたオンデマンドクレジットについては、毎月末に請求されます。
Self-Managedのお客様の場合、最新のGitLab Duo Agent Platform機能へのアクセスを確保するには、バージョン18.7にアップグレードしてください。オンデマンド請求を受け入れた場合、GitLabバージョンに関係なくGitLab Duo Agent Platformの使用に対して請求されます。
詳細については、使用量課金ドキュメントをご覧ください。
GitLab.com Freeのトップレベルグループネームスペースでは、クレジットのプールを購入して共有できます。Self-managedインスタンスおよびパーソナルネームスペースでは、月額コミットメントを購入できません。
はい、異なるAIモデルは、その機能と基盤となるコストに基づいて異なるレートでクレジットを消費します。新しいモデルが利用可能になり、新しい機能が導入されると、これらのドローダウンレートを更新し続けます。最新の情報については、ドキュメントページをご覧ください。
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