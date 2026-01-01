20年以上にわたり、Ericssonは通信事業者にビジネスおよびオペレーションサポートシステムを安定したケイデンスで提供してきました。各デプロイには3〜4か月かかり、大規模なアップデートは3〜4年ごとに行われていました。このリズムは、通信インフラストラクチャの着実で予測可能な進化に合致していたため、うまく機能していました。

「当社のデプロイ手法は、安定性と予測可能な四半期サイクルに最適化されていました」と、Ericsson OSS/BSSのソフトウェア自動化およびサポート責任者であるDaniel Costa Soares氏は述べています。「クラウドインフラストラクチャがより迅速なイノベーションサイクルへの需要を生み出す中、当社のクラウドポートフォリオにより、同じ信頼性を維持しながらアプローチを変革することができました。」

EricssonのOSS/BSSソリューションは、オプションのインフラストラクチャではありません。通信事業者の課金システムが停止すると、収益は即座に止まります。これらは、世界中の数十億の加入者と事業者をつなぎ、収益回収を支援するプラットフォームです。

しかし、クラウドネイティブアーキテクチャがすべてを変えました。クラウド移行は、通信市場でのポジショニングを決定する競争上の必須事項です。堅牢な自動化機能がなければ、EricssonのOSS/BSSのお客様はクラウドインフラストラクチャへの移行を避けることになり、Ericssonは次世代の機会から事実上締め出されることになります。より迅速なイノベーションサイクルを求めるお客様の要求により、かつては数か月かかっていたデプロイを数週間で行う必要が生じました。