GitLab Ultimateがチームにもたらすメリットについてご覧ください
GitLabが実現する迅速なデプロイ機能は、当社のビジネス成長に直接貢献しています。通信サービスプロバイダーが当社を選ぶのは、市場が求めるスピードでイノベーションを提供できるからです。
20年以上にわたり、Ericssonは通信事業者にビジネスおよびオペレーションサポートシステムを安定したケイデンスで提供してきました。各デプロイには3〜4か月かかり、大規模なアップデートは3〜4年ごとに行われていました。このリズムは、通信インフラストラクチャの着実で予測可能な進化に合致していたため、うまく機能していました。
「当社のデプロイ手法は、安定性と予測可能な四半期サイクルに最適化されていました」と、Ericsson OSS/BSSのソフトウェア自動化およびサポート責任者であるDaniel Costa Soares氏は述べています。「クラウドインフラストラクチャがより迅速なイノベーションサイクルへの需要を生み出す中、当社のクラウドポートフォリオにより、同じ信頼性を維持しながらアプローチを変革することができました。」
EricssonのOSS/BSSソリューションは、オプションのインフラストラクチャではありません。通信事業者の課金システムが停止すると、収益は即座に止まります。これらは、世界中の数十億の加入者と事業者をつなぎ、収益回収を支援するプラットフォームです。
しかし、クラウドネイティブアーキテクチャがすべてを変えました。クラウド移行は、通信市場でのポジショニングを決定する競争上の必須事項です。堅牢な自動化機能がなければ、EricssonのOSS/BSSのお客様はクラウドインフラストラクチャへの移行を避けることになり、Ericssonは次世代の機会から事実上締め出されることになります。より迅速なイノベーションサイクルを求めるお客様の要求により、かつては数か月かかっていたデプロイを数週間で行う必要が生じました。
Ericssonは既存のツールチェーンを段階的に自動化することもできましたが、OSS/BSSチームは飛躍的な進歩を遂げることを決断し、GitLabをGitOpsプラットフォームの実現基盤として活用し、クラウドポートフォリオ向けのGitOpsデプロイを可能にしました。
300以上のグローバル通信サービスプロバイダー（CSP）にわたるエンタープライズOSS/BSSソフトウェアのデプロイを管理するには、複数のツール、システム、ワークフローにわたるシームレスなオーケストレーションが必要です。
「GitLabのインテグレーション機能は優れています」とCosta Soares氏は述べています。「Jira、Confluence、および大多数のセキュリティツールとのインテグレーションがすぐに使える状態で用意されており、CI/CDループの実装にかかる労力が削減されます。」
GitLabにより、市場投入までの時間が大幅に短縮されました。イノベーションを求めるお客様は、3年ごとのアップグレードサイクルを待つことなく、毎月新機能やセキュリティパッチをリリースできるようになりました。
GitLabにより、Ericssonはデプロイ時間を短縮し、数百万ドル規模のOSS/BSSプロジェクトで大幅なコスト削減を実現しています。Costa Soares氏によると、自動化なしではこの移行は財政的に不可能だったとのことで、Ericssonは現在、コストを最適化しながら2倍の頻度でアップデートできるようになりました。
EricssonがOSS/BSSを提供する通信事業者にとって、このスピードの変化は変革的です。
スピードの向上により、品質保証の重要性が高まりました。壊滅的な障害を防ぐために、大規模なエンタープライズソフトウェアシステムの管理には包括的なテストが必要です。
GitLabとEricssonのテストオーケストレーションエンジンとのインテグレーションにより、OSS/BSSデプロイごとに2,000〜3,000のテストシナリオの検証が可能になり、これは10倍の増加であり、はるかに多くの潜在的な脆弱性をカバーしています。「非常に複雑なソフトウェアについて話しています」とCosta Soares氏は述べています。「これだけのコードがあれば、多くの異なるシナリオをテストする方が良いのです。このレベルの包括的なテストでお客様の品質を検証することは、真の差別化要因です。」
GitLabは、デプロイと品質パイプライン全体にわたる統合された可視性を通じて、このスケールを実現しています。
「デプロイのパイプラインだけでなく、テスト品質とソフトウェア品質のパイプラインも単一の画面で確認できます」とCosta Soares氏は述べています。「手作業が大幅に減るため、すべてがより簡単で安価になります。」
このアプローチにより、Ericssonは問題がお客様のネットワークに到達する前に、プロアクティブに特定して対処できるようになり、以前はテスト範囲と効果を制限していたボトルネックを解消しています。
この改善により、Ericssonは初年度に90,000時間を削減しました。その後の6か月間で、すでに130,000時間を削減しています。
チームは、さまざまなOSS/BSS製品にわたってGitOpsデリバリープラクティスを使用した複数のデプロイを成功裏に完了しました。これらのプロジェクトでは、RFPでGitOpsによる自動化が必須要件となっており、CSPがクラウド製品のメリットを最大限に活用するための重要な差別化要因となっています。
GitLabのプラットフォームを通じて、EricssonはすべてのインフラストラクチャとデプロイをGitリポジトリから直接管理し、OSS/BSSデプロイのための信頼できる唯一の情報源を作成しています。このアプローチは、分散インフラストラクチャ全体での自動化されたデプロイオーケストレーションを可能にしながら、重要な監査証跡とコンプライアンス要件を維持します。
「GitLabが実現する迅速なデプロイ機能は、当社のビジネス成長に直接貢献しています」とCosta Soares氏は述べています。「お客様が当社を選ぶのは、市場が求めるスピードでイノベーションを提供できるからです。」
今後、Ericssonは新興技術を活用して自動化の限界を押し広げ続けています。
「現在、GitLab Duoの概念実証でその機能を評価しています」とCosta Soares氏は述べています。「Amazon Qとの接続を含むAIインテグレーションは、GitLabのプラットフォームとしての地位を強化する自動化の新たな可能性を開きます。」
DevSecOpsツールチェーンを単一のプラットフォームに統合することで、Ericssonはミッションクリティカルな通信ソフトウェアがグローバル市場に届く方法を変革し、世界中の数十億の加入者の接続を維持する、より迅速で信頼性の高いデプロイを実現しています。
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