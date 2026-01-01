Depuis plus de deux décennies, Ericsson fournissait des systèmes de soutien opérationnel et commercial (OSS/BSS) aux opérateurs de télécommunications selon un calendrier fiable. Chaque déploiement prenait trois à quatre mois, et les mises à jour majeures avaient lieu tous les trois à quatre ans. Ce rythme fonctionnait parce qu'il s'alignait sur l'évolution régulière et prévisible des infrastructures de télécommunications.

« Notre méthodologie de déploiement était optimisée pour la stabilité et les cycles trimestriels prévisibles », explique Daniel Costa Soares, Head of Software Automation and Support, Ericsson OSS/BSS. « Avec l'émergence de l'infrastructure cloud et la demande de cycles d'innovation plus rapides, notre portefeuille cloud nous a permis de transformer notre approche tout en maintenant cette même fiabilité. »

Les solutions OSS/BSS d'Ericsson sont nécessaires. Lorsque le système de facturation d'un opérateur de télécommunications tombe en panne, les revenus cessent immédiatement. Ces plateformes maintiennent les connexions entre les opérateurs et les milliards d'abonnés dans le monde entier et aident à la collecte de revenus.

Mais l'architecture cloud-native a tout changé. La migration vers le cloud représente un impératif concurrentiel qui détermine le positionnement sur le marché des télécommunications. Sans capacités d'automatisation robustes, les clients OSS/BSS d'Ericsson ne migreraient simplement pas vers l'infrastructure cloud, et Ericsson ne pourrait profiter des opportunités de nouvelle génération. Face aux demandes de cycles d'innovation plus rapides des clients, les déploiements, qui prenaient autrefois des mois, devaient désormais être exécutés quelques semaines.