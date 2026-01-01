Vous souhaitez découvrir ce que GitLab Ultimate peut offrir à votre équipe ?
Depuis plus de deux décennies, Ericsson fournissait des systèmes de soutien opérationnel et commercial (OSS/BSS) aux opérateurs de télécommunications selon un calendrier fiable. Chaque déploiement prenait trois à quatre mois, et les mises à jour majeures avaient lieu tous les trois à quatre ans. Ce rythme fonctionnait parce qu'il s'alignait sur l'évolution régulière et prévisible des infrastructures de télécommunications.
« Notre méthodologie de déploiement était optimisée pour la stabilité et les cycles trimestriels prévisibles », explique Daniel Costa Soares, Head of Software Automation and Support, Ericsson OSS/BSS. « Avec l'émergence de l'infrastructure cloud et la demande de cycles d'innovation plus rapides, notre portefeuille cloud nous a permis de transformer notre approche tout en maintenant cette même fiabilité. »
Les solutions OSS/BSS d'Ericsson sont nécessaires. Lorsque le système de facturation d'un opérateur de télécommunications tombe en panne, les revenus cessent immédiatement. Ces plateformes maintiennent les connexions entre les opérateurs et les milliards d'abonnés dans le monde entier et aident à la collecte de revenus.
Mais l'architecture cloud-native a tout changé. La migration vers le cloud représente un impératif concurrentiel qui détermine le positionnement sur le marché des télécommunications. Sans capacités d'automatisation robustes, les clients OSS/BSS d'Ericsson ne migreraient simplement pas vers l'infrastructure cloud, et Ericsson ne pourrait profiter des opportunités de nouvelle génération. Face aux demandes de cycles d'innovation plus rapides des clients, les déploiements, qui prenaient autrefois des mois, devaient désormais être exécutés quelques semaines.
Ericsson aurait pu automatiser progressivement sa chaîne d'outils existante ; au lieu de cela, l'équipe OSS/BSS a décidé d'opérer un virage stratégique : adopter le déploiement GitOps pour son portefeuille cloud en utilisant GitLab comme catalyseur de sa plateforme GitOps.
La gestion des déploiements de logiciels OSS/BSS d'entreprise auprès de plus de 300 fournisseurs de services de communication dans le monde exige une orchestration transparente entre divers outils, systèmes et workflows.
« Les capacités d'intégration de GitLab sont exceptionnelles », déclare Daniel Costa Soares. « Les intégrations avec Jira, Confluence et la plupart des outils de sécurité sont prêtes à l'emploi, ce qui réduit les efforts que nous devons consacrer à la mise en œuvre de boucles CI/CD. »
GitLab améliore considérablement notre délai de mise sur le marché. Les clients en quête d'innovation peuvent désormais lancer de nouvelles fonctionnalités et des correctifs de sécurité chaque mois au lieu d'attendre trois ans entre chaque cycle de mise à niveau.
Avec GitLab, Ericsson réduit le temps de déploiement et réalise des économies importantes sur les projets OSS/BSS de plusieurs millions de dollars. Selon Daniel Costa Soares, la transition aurait été financièrement impossible sans automatisation. Il ajoute qu'Ericsson peut désormais effectuer des mises à jour deux fois plus fréquemment tout en optimisant les coûts.
Pour les opérateurs de télécommunications auxquels Ericsson fournit des systèmes OSS/BSS, cette accélération est une révolution.
L'augmentation de la vélocité a rendu l'assurance qualité encore plus importante. Pour prévenir les défaillances catastrophiques, la gestion de grands systèmes logiciels d'entreprise nécessite des tests complets.
L'intégration de GitLab avec le moteur d'orchestration des tests d'Ericsson permet de valider 2 000 à 3 000 scénarios de test par déploiement OSS/BSS, soit une multiplication par 10 qui couvre bien plus de vulnérabilités potentielles. « Il s'agit de logiciels extrêmement complexes », déclare Daniel Costa Soares. « Avec autant de code, il est préférable de tester de nombreux scénarios différents. Nous mettons en œuvre des tests complets afin de vérifier la qualité pour nos clients : il s'agit là d'un véritable élément clé de différenciation. »
GitLab permet cette mise à l'échelle grâce à la visibilité intégrée sur les pipelines de déploiement et de qualité.
« Je vois non seulement le pipeline du déploiement, mais aussi les pipelines de qualité des tests et des logiciels, dans un seul tableau de bord », explique Daniel Costa Soares. « Les opérations sont ainsi facilitées et moins coûteuses, en raison de la diminution du travail manuel. »
Cette approche aide Ericsson à identifier et à résoudre de manière proactive les problèmes avant qu'ils n'atteignent les réseaux des clients afin d'éliminer les goulots d'étranglement qui limitaient auparavant la portée et l'efficacité des tests.
Grâce à cette amélioration, Ericsson a économisé 90 000 heures au cours de la première année. Au cours des 6 mois suivants, l'entreprise a économisé pas moins de 130 000 heures.
L'équipe a réussi à effectuer plusieurs déploiements en utilisant les pratiques de livraison GitOps sur divers produits OSS/BSS. Ces projets doivent suivre des exigences obligatoires relatives à l'automatisation offerte par GitOps dans les appels d'offres, un élément clé de différenciation pour les fournisseurs de services de communication afin d'exploiter tous les avantages des produits cloud.
Grâce à la plateforme GitLab, Ericsson gère l'ensemble de l'infrastructure et des déploiements directement à partir des dépôts Git et crée une source unique et fiable pour les déploiements OSS/BSS. Cette approche maintient les pistes d'audit critiques et les exigences de conformité tout en permettant l'orchestration automatisée des déploiements sur l'infrastructure distribuée.
« Les capacités de déploiement plus rapides offertes par GitLab contribuent directement à la croissance de notre entreprise », déclare Daniel Costa Soares. « Les clients nous choisissent parce que nous sommes en mesure d'innover à la vitesse exigée par leurs marchés. »
À l'avenir, Ericsson continuera de repousser les limites de l'automatisation avec des technologies émergentes.
« Nous explorons actuellement GitLab Duo dans le cadre d'une étude de faisabilité pour évaluer ses capacités », ajoute Daniel Costa Soares. « Les intégrations d'IA, y compris la connexion de GitLab avec Amazon Q, ouvrent de nouvelles possibilités d'automatisation qui renforcent la position de la plateforme GitLab. »
En consolidant sa chaîne d'outils DevSecOps au sein d'une seule plateforme, Ericsson a transformé la façon dont les logiciels de télécommunications critiques atteignent les marchés mondiaux. L'entreprise garantit désormais des déploiements plus rapides et plus fiables qui permettent à des milliards d'abonnés de rester connectés dans le monde entier.
