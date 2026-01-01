Über mehr als zwei Jahrzehnte lieferte Ericsson Business- und Operational-Support-Systeme an Telekommunikationsbetreiber in einem verlässlichen Rhythmus. Jedes Deployment dauerte drei bis vier Monate, größere Updates erschienen alle drei bis vier Jahre. Dieser Rhythmus funktionierte, weil er zur gleichmäßigen und planbaren Entwicklung der Telekommunikationsinfrastruktur passte.

„Unsere Deployment-Methodik war auf Stabilität und planbare Quartalszyklen optimiert", sagt Daniel Costa Soares, Head of Software Automation and Support bei Ericsson OSS/BSS. „Als Cloud-Infrastruktur die Nachfrage nach schnelleren Innovationszyklen erzeugte, gab uns unser Cloud-Portfolio die Grundlage, unseren Ansatz weiterzuentwickeln und gleichzeitig dieselbe Zuverlässigkeit beizubehalten."

Die OSS/BSS-Lösungen von Ericsson sind keine optionale Infrastruktur. Wenn das Abrechnungssystem eines Telekommunikationsbetreibers ausfällt, stoppt der Umsatzfluss sofort. Diese Plattformen sorgen dafür, dass Betreiber weltweit mit Milliarden von Teilnehmern verbunden bleiben und ihre Umsätze realisieren können.

Cloud-native Architektur hat die Anforderungen grundlegend verändert. Cloud-Migration ist ein wettbewerbsentscheidender Faktor, der die Marktpositionierung in der Telekommunikation bestimmt. Ohne leistungsfähige Automatisierung würden Ericssons OSS/BSS-Kunden schlicht auf die Migration zur Cloud-Infrastruktur verzichten – und Ericsson den Zugang zu Geschäftsmöglichkeiten der nächsten Generation. Die Kundenanforderung nach schnelleren Innovationszyklen bedeutete, dass Deployments, die zuvor Monate dauerten, nun in Wochen erfolgen mussten.