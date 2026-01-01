Möchtest du sehen, wie GitLab Ultimate dein Team unterstützen kann?
Die schnelleren Deployment-Zyklen, die GitLab ermöglicht, tragen direkt zu unserem Geschäftswachstum bei. Kommunikationsdienstleister entscheiden sich für uns, weil wir Innovationen in der Geschwindigkeit liefern können, die ihre Märkte erfordern.
Über mehr als zwei Jahrzehnte lieferte Ericsson Business- und Operational-Support-Systeme an Telekommunikationsbetreiber in einem verlässlichen Rhythmus. Jedes Deployment dauerte drei bis vier Monate, größere Updates erschienen alle drei bis vier Jahre. Dieser Rhythmus funktionierte, weil er zur gleichmäßigen und planbaren Entwicklung der Telekommunikationsinfrastruktur passte.
„Unsere Deployment-Methodik war auf Stabilität und planbare Quartalszyklen optimiert", sagt Daniel Costa Soares, Head of Software Automation and Support bei Ericsson OSS/BSS. „Als Cloud-Infrastruktur die Nachfrage nach schnelleren Innovationszyklen erzeugte, gab uns unser Cloud-Portfolio die Grundlage, unseren Ansatz weiterzuentwickeln und gleichzeitig dieselbe Zuverlässigkeit beizubehalten."
Die OSS/BSS-Lösungen von Ericsson sind keine optionale Infrastruktur. Wenn das Abrechnungssystem eines Telekommunikationsbetreibers ausfällt, stoppt der Umsatzfluss sofort. Diese Plattformen sorgen dafür, dass Betreiber weltweit mit Milliarden von Teilnehmern verbunden bleiben und ihre Umsätze realisieren können.
Cloud-native Architektur hat die Anforderungen grundlegend verändert. Cloud-Migration ist ein wettbewerbsentscheidender Faktor, der die Marktpositionierung in der Telekommunikation bestimmt. Ohne leistungsfähige Automatisierung würden Ericssons OSS/BSS-Kunden schlicht auf die Migration zur Cloud-Infrastruktur verzichten – und Ericsson den Zugang zu Geschäftsmöglichkeiten der nächsten Generation. Die Kundenanforderung nach schnelleren Innovationszyklen bedeutete, dass Deployments, die zuvor Monate dauerten, nun in Wochen erfolgen mussten.
Ericsson hätte die bestehende Toolchain schrittweise automatisieren können. Stattdessen entschied sich das OSS/BSS-Team für einen konsequenten Schritt: die Einführung von GitOps-Deployment für das Cloud-Portfolio mit GitLab als Grundlage der GitOps-Plattform.
Die Verwaltung von Enterprise-OSS/BSS-Software-Deployments bei mehr als 300 globalen Kommunikationsdienstleistern (CSPs) erfordert eine reibungslose Orchestrierung über mehrere Tools, Systeme und Workflows hinweg.
„Die Integrationsfähigkeiten von GitLab haben uns überzeugt", sagt Costa Soares. „Integrationen mit Jira, Confluence und den meisten Security-Tools sind direkt einsatzbereit, was unseren Aufwand bei der Implementierung von CI/CD-Pipelines deutlich reduziert."
GitLab verkürzt unsere Time-to-Market erheblich. Kunden, die auf Innovation setzen, können jetzt jeden Monat neue Produktfunktionen und Sicherheits-Patches einführen. Bisher lagen zwischen Upgrade-Zyklen bis zu drei Jahre.
Mit GitLab reduziert Ericsson die Deployment-Zeit und erzielt erhebliche Kosteneinsparungen bei OSS/BSS-Projekten im Multimillionen-Bereich. Laut Costa Soares wäre der Übergang ohne Automatisierung finanziell nicht realisierbar gewesen. Ericsson kann nun doppelt so häufig aktualisieren und gleichzeitig die Kosten optimieren.
Für die Telekommunikationsbetreiber, die Ericsson mit OSS/BSS beliefert, verändert dieser Geschwindigkeitsgewinn die Zusammenarbeit grundlegend.
Höhere Geschwindigkeit erhöht auch die Anforderungen an die Qualitätssicherung. Um schwerwiegende Ausfälle zu vermeiden, erfordert die Verwaltung großer Enterprise-Software-Systeme umfassende Tests.
Die Integration von GitLab mit Ericssons Testorchestrierung ermöglicht die Validierung von 2.000 bis 3.000 Testszenarien pro OSS/BSS-Deployment. Das entspricht einer Verzehnfachung und deckt deutlich mehr potenzielle Schwachstellen ab. „Wir sprechen hier von hochkomplexer Software", sagt Costa Soares. „Bei diesem Umfang an Code ist es besser, möglichst viele verschiedene Szenarien zu testen. Diese umfassende Qualitätsverifikation für unsere Kunden ist ein echter Differenzierungsfaktor."
GitLab bietet diese Skalierung durch integrierte Transparenz über Deployment- und Qualitäts-Pipelines hinweg.
„Ich sehe nicht nur die Pipeline des Deployments, sondern auch die Pipelines für Testqualität und Softwarequalität: alles in einem Single Pane of Glass", sagt Costa Soares. „Das macht alles einfacher und günstiger, weil deutlich weniger manuelle Arbeit anfällt."
So kann Ericsson Probleme proaktiv identifizieren und beheben, bevor sie die Kundennetzwerke erreichen. Gleichzeitig entfallen die Engpässe, die zuvor den Testumfang und die Effektivität einschränkten.
Durch diese Verbesserung hat Ericsson im ersten Jahr 90.000 Stunden eingespart. In den darauffolgenden sechs Monaten waren es bereits 130.000 Stunden.
Das Team hat mehrere Deployments mit GitOps-Bereitstellungsverfahren über verschiedene OSS/BSS-Produkte hinweg erfolgreich abgeschlossen. Diese Projekte enthielten verbindliche Anforderungen in Ausschreibungen (RFPs) für GitOps-gestützte Automatisierung. Für CSPs ist diese Fähigkeit ein entscheidendes Differenzierungsmerkmal, um die vollen Vorteile von Cloud-Produkten zu realisieren.
Über die GitLab-Plattform verwaltet Ericsson sämtliche Infrastruktur und Deployments direkt aus Git-Repositories und schafft damit eine zentrale, verlässliche Quelle für OSS/BSS-Deployments. Dieser Ansatz gewährleistet lückenlose Audit-Trails und die Einhaltung von Compliance-Anforderungen und schafft gleichzeitig die Grundlage für automatisierte Deployment-Orchestrierung über verteilte Infrastrukturen.
„Die schnelleren Deployment-Zyklen, die GitLab ermöglicht, tragen direkt zu unserem Geschäftswachstum bei", sagt Costa Soares. „Kunden entscheiden sich für uns, weil wir Innovationen in der Geschwindigkeit liefern können, die ihre Märkte erfordern."
Mit Blick auf die Zukunft treibt Ericsson die Automatisierung mit neuen Technologien weiter voran.
„Wir evaluieren derzeit GitLab Duo in einem Proof of Concept, um die Funktionalitäten zu bewerten", sagt Costa Soares. „Die KI-Integrationen, einschließlich der Verbindung von GitLab mit Amazon Q, eröffnen neue Möglichkeiten für die Automatisierung und stärken die Plattformposition von GitLab."
Durch die Konsolidierung der DevSecOps-Toolchain auf eine einzige Plattform hat Ericsson die Bereitstellung geschäftskritischer Telekommunikationssoftware für globale Märkte neu aufgestellt – mit schnelleren und zuverlässigeren Deployments, die Milliarden von Teilnehmern weltweit verbunden halten.
Wie CARFAX Pipeline-Management vereinfacht, die Toolchain reduziert und Sicherheit früher im SDLC adressiert, erfährst du in dieser Fallstudie.
Alle Informationen und Personen, die an der Fallstudie beteiligt waren, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell.