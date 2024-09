Viele der CARFAX-Kund(inn)en interagieren online mit dem Unternehmen. Deshalb ist CARFAX auf Software angewiesen, um Kundenbeziehungen zu pflegen und auszubauen und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Dazu muss das Unternehmen effizient und sicher neue, innovative und sichere Software sowie neue Funktionen für seine beliebtesten Softwareprodukte entwickeln. Im Laufe der Jahre hatten die Carfax-Entwicklungsteams eine Toolchain von DevOps-Tools zusammengestellt, die nicht alle Anforderungen des Unternehmens erfüllten und, noch schlimmer, zusätzliche Herausforderungen mit sich brachten.

„Wir haben zu viel Zeit und Geld für die Beschaffung und Unterstützung unserer Toolchain aufgewendet, die auf 12 Tools angewachsen war“, sagt Mark Portofe, Director of Platform Engineering bei CARFAX. „Wir mussten die Wartung und den Support der Toolchain so weit wie möglich minimieren, damit sich unsere Teams auf die Entwicklung neuer Funktionen konzentrieren konnten, anstatt immer nur all diese verschiedenen Tools zu verwalten.“

Zusätzlich zu ihren Effizienz- und Produktivitätsbedenken brauchten die Carfax-Entwicklungsteams eine Möglichkeit, Sicherheitslücken früher im Lebenszyklus der Softwareentwicklung zu finden. Probleme, die bei regelmäßigen, manuellen Scans auftraten, anstatt während des Entwicklungsprozesses, kosteten das Unternehmen Zeit und Geld. CARFAX wollte das ändern.