Sécurité des applications. Intégrée, pas ajoutée.

Contacter l'équipe commerciale

Livrez des logiciels sécurisés plus rapidement avec des tests de sécurité sur la même plateforme que celle déjà utilisée par les développeurs.

Créez des produits sécurisés avec moins de produits de sécurité.

  • Moins d'outils, des logiciels plus sécurisés

    Consolidez les scanners comme SAST, SCA, Détection de Secrets et DAST sur une seule plateforme, réduisant ainsi les coûts, la complexité d'intégration et le temps consacré à la gestion d'outils fragmentés.

    Illustration de scanners de sécurité consolidés

  • Une AppSec que les développeurs vont adorer

    Les résultats de sécurité apparaissent directement dans les merge requests et les IDE, sans changement de contexte, sans nouvelles interfaces utilisateur, sans systèmes séparés, permettant aux développeurs de rester dans leur flux de travail.

    Illustration AppSec conviviale pour les développeurs

  • Conformité logicielle ? C'est fait.

    Appliquez les contrôles pour SOC 2, ISO 27001 et PCI DSS, et collectez automatiquement des preuves prêtes pour l'audit dans chaque pipeline.

    Illustration de conformité logicielle

Découvrez comment GitLab a réduit le temps de résolution des incidents de 30 jours à 1 heure

Consulter le livre blanc

Couverture de sécurité complète tout au long du cycle de vie de développement logiciel

Détectez le code non sécurisé au moment de l'écriture avec des conseils sur lesquels les développeurs peuvent agir directement dans leurs merge requests.

Illustration des tests de sécurité SAST

Gestion des Vulnérabilités avec DevSecOps : Un Guide Complet

Consulter le livre blanc

Corrigez plus de vulnérabilités, plus rapidement avec l'IA

  • Explication des Vulnérabilités Duo

    Explique la vulnérabilité, comment elle peut être exploitée et fournit des conseils de correction pour que les développeurs puissent résoudre les problèmes de sécurité plus rapidement, améliorer leurs compétences et écrire du code plus sécurisé.

  • Résolution des Vulnérabilités Duo

    Crée automatiquement une merge request avec des modifications de code pour corriger la vulnérabilité, aidant les développeurs à résoudre les problèmes rapidement sans quitter leur workflow.

Si vous voulez sécuriser vos logiciels, commencez là où ils sont créés.

Les nouveaux résultats de sécurité dans les environnements de production ont diminué de 20 % à 25 %*

Les analyses intégrées s'exécutent à chaque push pour détecter le code non sécurisé pendant le développement.

*« L'Impact Économique Total™ de GitLab Ultimate »

, une étude commandée menée par Forrester Consulting pour le compte de GitLab

Réduire les vulnérabilités

Découvrez les analyses de sécurité en action dans le pipeline de développement

Intégrez de manière transparente les analyses de sécurité dans votre pipeline CI/CD. Cela garantit que les développeurs reçoivent des retours précoces sur les risques potentiels et les vulnérabilités dans leur code, vous permettant de livrer du code plus sécurisé.

Illustration des analyses de sécurité

Des résultats éprouvés qui évoluent

13x

analyses de sécurité plus rapides

CACI30%

des vulnérabilités ont été trouvées plus tôt dans le SDLC

CARFAX50%

détection des vulnérabilités plus rapide

Cube13x

analyses de sécurité plus rapides

CACI30%

des vulnérabilités ont été trouvées plus tôt dans le SDLC

CARFAX50%

détection des vulnérabilités plus rapide

Cube13x

analyses de sécurité plus rapides

CACI30%

des vulnérabilités ont été trouvées plus tôt dans le SDLC

CARFAX50%

détection des vulnérabilités plus rapide

Cube

Plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 100 font confiance à GitLab

Commencez à livrer des logiciels de meilleurs qualité plus rapidement

Découvrez comment la plateforme DevSecOps intelligente

peut aider votre équipe.

Commencer un essai gratuit Contacter l'équipe commerciale