Sécurité des applications. Intégrée, pas ajoutée.
Livrez des logiciels sécurisés plus rapidement avec des tests de sécurité sur la même plateforme que celle déjà utilisée par les développeurs.
Créez des produits sécurisés avec moins de produits de sécurité.
Moins d'outils, des logiciels plus sécurisés
Consolidez les scanners comme SAST, SCA, Détection de Secrets et DAST sur une seule plateforme, réduisant ainsi les coûts, la complexité d'intégration et le temps consacré à la gestion d'outils fragmentés.
Une AppSec que les développeurs vont adorer
Les résultats de sécurité apparaissent directement dans les merge requests et les IDE, sans changement de contexte, sans nouvelles interfaces utilisateur, sans systèmes séparés, permettant aux développeurs de rester dans leur flux de travail.
Conformité logicielle ? C'est fait.
Appliquez les contrôles pour SOC 2, ISO 27001 et PCI DSS, et collectez automatiquement des preuves prêtes pour l'audit dans chaque pipeline.
Couverture de sécurité complète tout au long du cycle de vie de développement logiciel
Détectez le code non sécurisé au moment de l'écriture avec des conseils sur lesquels les développeurs peuvent agir directement dans leurs merge requests.
Explication des Vulnérabilités Duo
Explique la vulnérabilité, comment elle peut être exploitée et fournit des conseils de correction pour que les développeurs puissent résoudre les problèmes de sécurité plus rapidement, améliorer leurs compétences et écrire du code plus sécurisé.
Résolution des Vulnérabilités Duo
Crée automatiquement une merge request avec des modifications de code pour corriger la vulnérabilité, aidant les développeurs à résoudre les problèmes rapidement sans quitter leur workflow.
Si vous voulez sécuriser vos logiciels, commencez là où ils sont créés.
Les nouveaux résultats de sécurité dans les environnements de production ont diminué de 20 % à 25 %*
Les analyses intégrées s'exécutent à chaque push pour détecter le code non sécurisé pendant le développement.
Découvrez les analyses de sécurité en action dans le pipeline de développement
Intégrez de manière transparente les analyses de sécurité dans votre pipeline CI/CD. Cela garantit que les développeurs reçoivent des retours précoces sur les risques potentiels et les vulnérabilités dans leur code, vous permettant de livrer du code plus sécurisé.
Des résultats éprouvés qui évoluent
analyses de sécurité plus rapides30%
des vulnérabilités ont été trouvées plus tôt dans le SDLC50%
détection des vulnérabilités plus rapide13x
Plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 100 font confiance à GitLab
