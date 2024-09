GitLab Community Edition a fait son entrée chez NVIDIA de la même manière. Suite à l'introduction en interne de GitLab en 2016, son taux d'acceptation global a grimpé en flèche et cet outil est aujourd'hui entièrement pris en charge. Au fil de son adoption par d'autres utilisateurs, il est devenu clair que les capacités d'intégration, l'évolutivité et la facilité d'utilisation de GitLab sont des éléments qui le distingue de beaucoup d'autres outils. « GitLab est le seul serveur Git qui nous offre vraiment ces capacités. Je pense que cela a été un élément décisif pour nous en tant qu'administrateurs », déclare Kevin Sage.

GitLab Geo est particulièrement utile car il aide les équipes distribuées à travailler de façon efficace. GitLab Geo permet de réduire non seulement le temps dont les équipes de développement distribuées de NVIDIA ont besoin pour cloner et gérer des projets, mais aussi leur niveau de stress. « GitLab améliore sans cesse son évolutivité. Il a acquis une plus grande capacité de répartition parmi plus de nœuds. GitLab Geo nous permet de mettre à l'échelle au sein d'un même centre de données… Nous disposons d'un système invisible pour les utilisateurs, où la charge est partagée entre de nombreux nœuds actifs, et où l'évolutivité, la tolérance aux pannes et la disponibilité sont sans cesse améliorées », explique Kevin Sage. « Aujourd'hui, nos mises à niveau n'entraînent aucune interruption de service... Tous ces éléments apportent des améliorations de taille au produit, ce qui le rend plus facile à exécuter et à gérer lors d'un déploiement à grande échelle. »

GitLab Geo permet à NVIDIA de couvrir facilement le monde entier et de fournir des services à ses équipes internationales. Grâce aux miroirs en lecture seule de GitLab Geo, la société est en mesure de conserver les données à proximité des utilisateurs, au lieu de leur faire perdre des heures à attendre la récupération de grands dépôts.

L'objectif final est de fournir aux développeurs une expérience dédiée et évolutive, et d'empêcher les utilisateurs de solliciter tous les serveurs en même temps. La société est également en train de mettre en place des installations supplémentaires : grâce à ses capacités de haute disponibilité, GitLab Geo aide les équipes à se préparer à tous les besoins de reprise après sinistre et à maintenir leurs capacités de disponibilité.

GitLab offre également un niveau de transparence supérieur à celui d'autres outils. « Les avantages d'une telle transparence dans le processus de développement sont énormes. Elle me permet de me familiariser avec tous les éléments relativement rapidement. Mais elle m'aide également à comprendre le fonctionnement du produit en interne et à apporter les modifications nécessaires de mon propre chef », explique Patrick Herlihy.