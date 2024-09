De nombreux clients de CARFAX interagissent en ligne avec l'entreprise. C'est la raison pour laquelle CARFAX s'appuie sur des logiciels pour entretenir et développer ses relations avec ses clients et garder une longueur d'avance sur ses concurrents. Il est nécessaire pour l'entreprise de créer efficacement de nouveaux logiciels innovants et sécurisés, ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour ses produits logiciels les plus populaires. Au fil des ans, les équipes de développement de CARFAX ont multiplié les chaînes d'outils DevOps qui ne répondaient pas à tous les besoins de l'entreprise et, pire encore, entraînaient des défis supplémentaires.

« L'achat et le maintien de notre chaîne d'outils, qui en comptait 12, nous coûtaient trop de temps et d'argent », explique Mark Portofe, Director of Platform Engineering chez CARFAX. Nous devions réduire au maximum la maintenance et l'assistance de la chaîne d'outils autant que possible afin que nos équipes puissent se concentrer sur la création de nouvelles fonctionnalités et pas seulement sur la prise en charge de tous ces différents outils. »

En plus de se préoccuper de la réactivité, du rendement et de la productivité, les équipes de développement de CARFAX requéraient un moyen de détecter les vulnérabilités plus tôt dans le cycle du développement logiciel. Les problèmes révélés par les scans manuels périodiques, plutôt que pendant le processus de développement, coûtaient du temps et de l'argent à l'entreprise. CARFAX voulait inverser la tendance.