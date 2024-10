Hace unos dos años, Hilti buscaba una plataforma de software para reconstruir sus proyectos. Anteriormente, habían subcontratado uno de sus proyectos de desarrollo de software a un proveedor externo, ya que la capacidad del software no se podía gestionar al 100 % de forma interna. El código fuente era propiedad de una empresa conjunta que usaba GitHub. Hilti era propietaria de la mayor parte de la empresa conjunta, pero no alojaba el código fuente internamente. No había CI/CD interna y los equipos tampoco realizaban pruebas de seguridad de acuerdo con los más altos estándares. Esta situación suponía un desafío porque los equipos de software querían visibilidad y gestión completas de su código.

El objetivo de Hilti era trasladar el desarrollo de software a nivel interno para que los equipos de ingeniería y arquitectura pudieran realizar revisiones adecuadas, colaborar verdaderamente y compartir las mejores prácticas con otros equipos. Como Hilti quería una solución que cumpliera con los más altos estándares, la herramienta ideal tendría que ser fácil de incorporar, intuitiva y ofrecer una integración perfecta. «Queríamos traer una herramienta a nuestras propias instalaciones para tenerla bajo nuestro control y, además, en tiempo real. Fue un gran paso adelante», dijo Raphael Hauser, jefe de Gobernanza de Hilti. El análisis de seguridad ocupaba un lugar destacado en la lista de prioridades. Hilti cuenta con entre 10 y 15 equipos distribuidos que trabajan en paralelo en soluciones a gran escala en un momento dado en todo el mundo. La seguridad debe estar bajo control y agregada para que, cuando un lanzamiento de software esté listo, las vulnerabilidades sean visibles con anticipación. Hilti necesitaba una herramienta con capacidades de seguridad potentes y confiables.

Anteriormente, los equipos de desarrollo y pruebas se encontraban en «modo reactivo» a la hora de detectar errores. Una herramienta que ofrezca una forma de encontrar vulnerabilidades dentro del pipeline sería más eficiente, aumentaría la velocidad del flujo de trabajo y daría más autonomía a los desarrolladores. «Quiero estar seguro de que, una vez que lanzamos un paquete a producción, no estamos introduciendo ningún paquete de código que eventualmente cree un riesgo para Hilti; exponer el código fuente es un problema de seguridad de acceso, no un problema de análisis de código», agregó Hauser.