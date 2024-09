Non contente de tirer parti d'un grand nombre de fonctionnalités de GitLab Ultimate, comme l'automatisation, le scanning de sécurité et la gestion de la chaîne de valeur, Cube a mis son forfait à niveau plus tôt cette année afin d'avoir accès à GitLab Duo. Les membres de son équipe DevSecOps souhaitaient tirer parti de l'intelligence artificielle pour optimiser le temps consacré à la création de code et de l'assistant de chat.

Cube a d'abord testé l'outil Copilot de GitHub et l'assistant IA de JetBrains. Cependant, aucun de ces outils n'a offert l'intégration fluide de l'IA à chaque étape du SDLC que les équipes recherchaient. Cube a besoin d'une plateforme unique sur laquelle tous les membres de l'équipe peuvent utiliser GitLab Duo, qu'il s'agisse des développeurs, des ingénieurs de test, des spécialistes de la sécurité ou des chefs de projet.

« Nous avons choisi GitLab Duo pour ses fonctionnalités d'IA, telles que les suggestions de code, la génération de tests et l'outil de résumé, qui nous ont immédiatement aidés à gagner en efficacité », explique Mans Booijink, Operations Manager chez Cube. « Nous voulions utiliser tout un ensemble de fonctionnalités d'IA sur une seule plateforme. »

Cube a adopté GitLab Duo au printemps 2024, à commencer par les suggestions de code et GitLab Duo Chat, un assistant conversationnel alimenté par l'IA. Dès le début, les équipes ont rapidement perçu les avantages, en particulier les développeurs juniors, qui profitent grandement de l'assistance de l'IA pour écrire du code et déchiffrer de longues listes de requêtes ou de commentaires.

« Nous sommes encore dans la première phase d'utilisation de l'IA, où nous utilisons principalement les suggestions de code. Mais nos employés sont déjà satisfaits de constater des améliorations, qui leur épargnent des tâches manuelles ou leur font gagner du temps », relève Booijink. « Lorsqu'un développeur ouvre un ticket comportant 20 ou 30 commentaires, il peut être difficile de faire le tri. Mais il peut simplement demander à GitLab Duo Chat ce qui est important ou ce qui doit être fait. Il obtient ainsi un aperçu rapide, qui l'oriente dans la bonne direction et lui fait gagner du temps. »

Cube commence seulement à utiliser l'intelligence artificielle, mais les résultats sont déjà au rendez-vous.

Les développeurs ont utilisé GitLab Duo pour améliorer et ajouter de nouvelles fonctionnalités à une application mobile pour un client de longue date. L'application permet à ses utilisateurs d'analyser et de gérer leur consommation quotidienne de gaz ou d'électricité, ainsi que de voir la quantité d'énergie produite par des panneaux solaires.

En utilisant les suggestions de code et les explications du code, les développeurs ont progressé plus vite et plus facilement, tout en livrant rapidement les améliorations demandées à un client important.