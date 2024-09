Étant donné que Lockheed Martin travaille avec le ministère de la Défense et les agences fédérales américaines, l'entreprise construit des systèmes essentiels à la sécurité nationale. La création de logiciels sécurisés fait, en effet, partie intégrante de Lockheed Martin et de ses clients. Certaines entreprises qui utilisent des chaînes d'outils recentrent cependant un défi majeur : il est facile de passer à côté d'une mise à jour en raison de la taille et de la complexité de la chaîne. Avec GitLab, elles n'ont plus à se soucier d'utiliser des outils qui n'ont pas été mis à jour, car la plateforme de GitLab est une plateforme unique et complète. Lorsqu'une mise à jour est effectuée sur GitLab, elle est appliquée une seule fois à l'ensemble de la plateforme, couvrant toutes les instances et tous les aspects du système.

Avec des clients axés sur la défense et la sécurité, la conformité est une question essentielle pour Lockheed Martin. La gestion de la conformité est plus facile depuis que l'entreprise utilise le framework de conformité de GitLab pour garantir la qualité des logiciels. L'automatisation permet également de rendre les versions et la gestion des dépendances plus efficaces et plus rapides.

L'utilisation d'une plateforme unique permet aux équipes de bénéficier d'un ensemble standardisé de fonctionnalités de sécurité automatisées. Cela inclut des outils d'analyse avancés, des scanners de vulnérabilités, mais aussi l'automatisation de la sécurité. Ces fonctionnalités sont intégrées dans la plateforme de manière fluide. Avant d'utiliser GitLab, les équipes de Lockheed Martin ne disposaient pas toutes des meilleurs outils de sécurité. Il n'existait aucun moyen standardisé de gérer les pratiques de sécurité. Maintenant, grâce au catalogue de pipelines communs que Lockheed Martin a mis en place, ses équipes utilisent des pipelines prêts à l'emploi qui intègrent, en standard, une sécurité de premier ordre. « Maintenant que nous disposons d'une méthode unifiée pour toutes les équipes, il est beaucoup plus facile pour elles de l'utiliser pour la création de logiciels, les tests et les scans de sécurité, ce qui améliore la qualité des produits que nous développons », confirme Alan Hohn.

Et avec GitLab, les équipes n'ont plus besoin d'experts en sécurité, parfois difficiles à trouver, pour configurer les différents outils. Alan Hohn précise qu'un processus de sécurité de premier ordre est déjà intégré à la plateforme.

« Il est désormais très fréquent pour nos équipes de procéder à un scanning de sécurité sophistiqué dans tous nos pipelines, car l'effort nécessaire pour les intégrer est considérablement réduit », explique Alan Hohn. « Les équipes sont désormais conscientes de l'état de sécurité du code qu'elles écrivent, ce qui n'était pas le cas auparavant. Cela ouvre la voie à des discussions sur la sécurité de notre logiciel qui n'avaient pas lieu auparavant. »

L'entreprise utilise toujours des outils de sécurité tiers hérités, mais les équipes utilisent la plateforme de GitLab pour faciliter leur intégration. « C'est un excellent complément », déclare Jeff Daniels, Director Automations and Applications. « C'est plus facile maintenant, avec la plateforme GitLab, qui renforce notre posture de sécurité et la qualité de notre code. »

Lockheed Martin a hâte de poursuivre sa courbe de croissance avec l'aide de la plateforme GitLab. Ses équipes DevOps prévoient de migrer un nombre encore plus important de leurs projets vers la plateforme DevSecOps. Une fois ces projets migrés, elles continueront à développer et à étendre leurs activités à partir de cette plateforme. « Nous espérons augmenter le nombre de projets utilisant des fonctionnalités de sécurité et de chaîne d'approvisionnement logicielle, ainsi que des pipelines et des tableaux de bord de conformité », déclare Alan Hohn.